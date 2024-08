Tsunoda deelt verwachtingen voor Super Formula-debuut De Vries

De Vries stapt op het circuit van Motegi in bij Team Impul, waar hij met een Toyota-aangedreven Dallara SF23 zal rijden. De 29-jarige Nederlander, een van de vaste coureur van Toyota Gazoo Racing in het World Endurance Championship, zal in totaal aan drie races meedoen in het kampioenschap. Na de ronde in Motegi neemt hij in oktober deel aan de double-header op de Fuji Speedway.

“Ik weet zeker dat hij het goed gaat doen”, zegt Yuki Tsunoda in Zandvoort op de vraag van Motorsport.com hoe hij denkt dat zijn oud-collega het zal doen in de Super Formula. “Maar ik heb gehoord dat er niet veel trainingstijd is.” De coureurs hebben zaterdag één training van anderhalf uur voordat ze aan de kwalificatie beginnen. Op zondagochtend is er nog een oefensessie van een half uur voor de race.

Een andere factor waarmee volgens Tsunoda rekening dient te worden gehouden is dat de vaste coureurs in de Super Formula zeer veel ervaring hebben op de Japanse circuits. “Dus hij krijgt het niet gemakkelijk”, voegt Tsunoda, die vorig jaar tien races De Vries als teamgenoot had bij AlphaTauri, toe. “Tegelijkertijd weet ik hoe getalenteerd en snel hij is. Ik zou hem graag zien winnen of op het podium zien eindigen.”

Tsunoda benadrukt dat de Super Formula een serieuze raceklasse is. “Toen ik zestien was en net de stap naar de formulewagens had gemaakt, keek ik erg op naar de Japanse professionals die daar reden. Ze zijn erg snel en het niveau is heel hoog, ook als het gaat om de kennis die ze hebben en de feedback die ze geven. Ze zijn ontzettend intelligent. Volgens mij is het een van de meest competitieve raceklassen die er is.”

Tsunoda ziet zich er zelf ook nog wel eens rijden, wanneer zijn Formule 1-carrière erop zit. “Ja, het is zeker een auto waarmee ik op een zeker moment wil rijden. Ik heb er heel veel goede dingen over gehoord, zoals dat de bochtensnelheid nauwelijks onderdoet voor die in de Formule 1. Ik heb ook van Liam [Lawson, de reservecoureur van Red Bull Racing en het RB F1 Team] gehoord dat je echt wel wat G-krachten te verwerken krijgt door die hoge bochtensnelheid. Het lijkt me leuk om met die auto te rijden.”