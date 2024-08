Precies twee weken geleden kwam het verrassende nieuws naar buiten dat Nyck de Vries voor een debuut in de Super Formula staat. De Japanse raceklasse staat bekend als een zeer competitieve en de auto's zitten qua grip en snelheid tussen de Formule 2 en Formule 1 in.

De coureurs krijgen allemaal hetzelfde Dallara-chassis ter beschikking. Het grote verschil zit hem in de krachtbron die achterin de auto's ligt. Toyota en Honda leveren de motoren aan de teams, de verdeling is ongeveer 50-50. De auto is ongeveer net zo breed en lang als een F2-bolide. Het verschil met F2 zit hem vooral in het aantal pk's. Super Formula-wagens beschikken over 543 pk, terwijl F2 op 620 pk zit. Yokohama is sinds 2016 de vaste bandenleverancier.

Tegenwoordig bestaat het veld uit nagenoeg alleen maar Japanners. Théo Pourchaire en Ben Barnicoat waren de enige niet-Japanse coureurs die dit seizoen aan de start stonden, maar zij zijn ondertussen al vertrokken. Wel zijn er nog een aantal bekende rijders te bewonderen, die in Europa ook hun sporen hebben verdiend. Zo is Red Bull-junior Ayumu Iwasa actief in de klasse. Hij staat na vier races op een vierde plek. Ook voormalig F1-coureur Kamui Kobayashi rijdt in Super Formula. De nu 37-jarige coureur vecht dit seizoen om de punten en staat nu dertiende. Op P14 staat nu Nobuharu Matsushita. Matsushita won tussen 2015 en 2020 zeven keer in de GP2 en F2.

Ayumu Iwasa is een van de bekende namen op de Super Formula-grid Foto door: Masahide Kamio

Het kampioenschap werkt een kalender af met alleen maar races op Japanse circuits. Het F1-circuit van Suzuka staat twee keer op de agenda, net als Fuji. In totaal rijden de coureurs daar drie races. Ook op Autopolis, Sportsland SUGO en Motegi wordt er geracet. Op dat laatste circuit maakt De Vries komend weekend zijn opwachting.

De puntentelling is vergeleken met die in F1 anders. Hieronder een tabel:

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 20 15 11 8 6 5 4 3 2 1

Naast punten in de race zijn er ook punten te scoren in de kwalificatie. De polesitter pakt er drie, de nummer twee krijgt er twee en de nummer drie één.

Rijke historie

Aan het einde van de vorige eeuw kende de Super Formula veel bekende kampioenen, al heette de klasse toen nog Formule Nippon. Zo wonnen Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa en Tom Coronel de titel in de hoogste formuleklasse in Azië. Daarna is het een beetje stilgevallen, maar onder aanvoering van Red Bull Racing heeft het weer een opleving. Pierre Gasly, Liam Lawson en nu Iwasa zijn als onderdeel van het opleidingstraject in de klasse ondergebracht. Gasly en Lawson werden allebei vice-kampioen, Iwasa heeft nog een - zij het heel kleine - kans op de titel.

Tom Coronel won in 1999 de Super Formula, wat toen nog Formule Nippon heette

Ook coureurs die nu in andere klassen hoge ogen gooien, hebben in Super Formula geracet. Zo werd tweevoudig IndyCar-kampioen Álex Palou in 2019 derde, achter onder andere Formule E-hoogvlieger Nick Cassidy. Ook andere IndyCar-rijders Felix Rosenqvist en Patricio O'Ward hebben in de klasse geracet.

Komend weekend doet Motorsport.com verslag van de verrichtingen van De Vries en zijn collega's op Motegi. Zaterdagochtend Nederlandse tijd staat de kwalificatie op het programma, zondagochtend de race.