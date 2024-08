Nyck de Vries maakt verrassende overstap naar Japan

Nyck de Vries neemt in de Super Formula plaats in de auto met startnummer 19 van Team Impul. Deze auto is eerder dit jaar nog bestuurd door Sauber-junior Théo Pourchaire, Ben Barnicoat en de laatste twee races door de 24-jarige Hibiki Taira. Nu is dus besloten om het zitje de komende drie races, op Motegi en Fuji (double-header) aan De Vries te geven. De Nederlander is actief in het World Endurance Championship namens Toyota Gazoo Racing, maar voegt zich dus in het weekend van 25 augustus en 12-13 oktober bij Team Impul, dat met de Dallara-Toyota deelneemt aan de Super Formula. Na de drie races moet De Vries zijn zitje weer afstaan aan Taira, die de double-header op het circuit van Suzuka op zich neemt. De Vries moet dan immers aanwezig zijn in Valencia voor de Formule E-test.

Voor De Vries betekent de Super Formula een uitstap in een formuleklasse, voor het eerst sinds zijn afscheid van de Formule 1. De Super Formula wordt gezien als een van de competitiefste raceklassen, aangezien de coureurs zeer bekend zijn met de Japanse circuits en zij met gelijkwaardige auto's rijden die qua snelheid en grip tussen de Formule 1 en Formule 2 vallen. In deze Super Formula komt De Vries ook een bekende tegen: hij zal het op de baan moeten opnemen tegen WEC-teamgenoot en Toyota-teambaas Kamui Kobayashi. Daarnaast is Red Bull-junior Ayumu Iwasa actief in dit kampioenschap, in de hoop op die manier in beeld te komen voor een F1-zitje.

De Vries behaalde in 2019 de Formule 2-titel, maar plek in de Formule 1 was er toen niet. Hij maakte de overstap naar de Formule E, waar hij zich in het seizoen 2020/2021 tot de eerste wereldkampioen - de FIA erkende het toen pas als wereldkampioenschap - van de elektrische raceklasse kroonde. De Vries was ook actief in het WEC, toen nog in de LMP2-klasse. In 2022 maakte De Vries onverwachts zijn F1-debuut als invaller bij Williams tijdens de Grand Prix van Italië, waarna hij in 2023 een zitje kreeg bij AlphaTauri - nu RB F1. Na tien races moest hij echter al plaatsmaken voor Daniel Ricciardo. Sinds dit jaar rijdt De Vries fulltime in het WEC namens Toyota in de Hypercar-klasse, waar hij op Imola zijn eerste zege in de topklasse behaalde. In de 24 uur van Le Mans kwam zijn team als tweede over de streep. In de Formule E kende hij wat minder succes in zijn eerste seizoen bij het worstelende Mahindra: hij sloot dat seizoen onlangs af met de achttiende plaats.