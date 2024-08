"Ik heb een heel warm welkom gekregen van iedereen, dank daarvoor", trapt Nyck de Vries de persconferentie in Japan af. Na zijn races in de Formule 2, Formule E, Formule 1 en het World Endurance Championship waagt De Vries zich dit weekend voor het eerst aan de Super Formula, een competitief Japans kampioenschap met formulewagens. Deze zijn qua prestaties iets minder snel dan F1, maar wel sneller dan F2. "Ik probeer al sinds 2017 om in de Super Formula te komen, maar helaas kwam het er niet van. Toen vervolgde ik mijn carrière in Europa."

Na enkele tussenstapjes staat De Vries dan toch aan de vooravond van zijn debuut in de Super Formula. "Het gaat een steile leercurve worden, want ik ken het team, de auto en het circuit niet", legt de 29-jarige coureur uit. "Ik heb geen enkele ronde op de simulator gereden. Ik heb alleen de onboard-video's bekeken. Het gaat moeilijk worden, maar ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe ervaring. Ik heb een enorme genegenheid voor Japan, dus het is speciaal om hier te zijn en ik hoop ervan te genieten, stap voor stap te leren en te zien waar we eindigen."

Met zijn overstap naar de Super Formula volgt hij ook het voorbeeld van veel andere coureurs die vanuit Europa naar Japan gingen. "Zelfs twintig jaar geleden. Ralf Schumacher, Ralph Firman, Tom Coronel: die gingen hier allemaal naartoe. André Lotterer, Nick Cassidy, Pierre Gasly, Stoffel Vandoorne... Ik ben zeker niet de eerste!", grapt De Vries. "Daarom heb ik er ook altijd naar gekeken. Maar soms krijg je de timing gewoon niet juist en is de kans er niet om zo'n overstap te maken." Dit keer ging dat dus wel, waarbij hij wijst naar de goede band met Toyota, waarvoor hij in WEC rijdt en de motorleverancier van Team Impul in Super Formula. "Ik ben hen dankbaar voor de kans om hier te zijn. Het is een andere ervaring voor mij. Ik ben hier om daar van te genieten en om mijn best te doen."

Vergelijking met Assen

Aangezien De Vries zonder al te veel ervaring aan dit Super Formula-weekend op Motegi begint, heeft hij wel nog contact gehad met meerdere coureurs om adviezen in te winnen. "Ik heb het geluk dat ik in het WEC een auto met Kamui [Kobayashi] deel. Hij speelt ook een grote rol in het feit dat ik hier nu ben. We hebben het natuurlijk over Super Formula gehad. Dat heb ik ook met Ryo [Hirakawa], die ook voor ons team rijdt, gedaan. Ik heb het er ook uitgebreid over gehad met Cassidy. We hebben tijdens de zomervakantie veel samen gegolfd, dus het was een goed moment om te praten over Super Formula en wat hij heeft meegemaakt, wat de vereisten en dingen waar je op moet letten."

Het circuit van Motegi omschrijft De Vries als een 'stop-start'-circuit. "Het heeft geen hele snelle bochten, op bochten 7 en 8 na dan. Het zijn vooral bochten voor de tweede en derde versnelling", legt hij uit. "Het doet me denken aan een motorcircuit. Het zijn niet per se 90-gradenbochten of 180-gradenbochten. Het zit er allemaal een beetje tussenin, met wat banking. Sommige bochten doen me eigenlijk denken aan Assen qua vorm, al is Assen minder stop-start."

Combineren

De Vries maakt in Japan ook kennis met een iets andere racecultuur dan in Europa. "Ik moet die cultuur zien te ontdekken, de manier waarop we dingen doen. Dat is behoorlijk anders dan we in Europa doen. Dat is niet per se beter of slechter, maar gewoon anders. Soms kan een verandering verfrissend werken", weet de Formule E-kampioen ook. "Daar geniet ik van en ik hoop dat ik [Kazuki Hoshino, teambaas] trots kan maken."

Of hij al zin heeft in meer races in Japan? "Voor nu ben ik toegewijd aan mijn programma's in WEC en Formule E en dat zal waarschijnlijk ook langere tijd het geval zijn", geeft De Vries toe. "Maar ik sta altijd open voor het verkennen van nieuwe klassen. Ik heb veel passie voor racen en veel genegenheid voor Japan. Ik heb dit kampioenschap altijd zeer interessant gevonden. Je weet nooit wat de toekomst brengt, maar als er een mogelijkheid is om dit te combineren met iets anders, dan doe ik dat graag."