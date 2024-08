Nyck de Vries maakt dit weekend zijn debuut in de Japanse Super Formula, een kampioenschap dat eerder bekend stond als Formula Nippon en onder meer Ralf Schumacher, Pedro de la Rosa en Tom Coronel als kampioenen op de erelijst heeft. De Vries, namens Toyota actief in het World Endurance Championship, stapt voor drie races in bij Itochu Enex Team Impul, te beginnen dit weekeinde op het circuit van Motegi. Die formatie wordt aangedreven door een Toyota-krachtbron.

Vrijdag liet De Vries al weten geen al te hoge verwachtingen te hebben voor zijn debuutrace. “Het gaat een steile leercurve worden, want ik ken het team, de auto en het circuit niet”, legde de 29-jarige coureur uit. “Ik heb geen enkele ronde op de simulator gereden. Ik heb alleen de onboard-video's bekeken. Het gaat moeilijk worden, maar ik kijk heel erg uit naar deze nieuwe ervaring. Ik heb een enorme genegenheid voor Japan, dus het is speciaal om hier te zijn en ik hoop ervan te genieten, stap voor stap te leren en te zien waar we eindigen.”

Dat eindigen gebeurde zaterdag voor De Vries al in Q1. Voor het eerste segment van de kwalificatie in de Super Formula wordt het veld over twee groepen verdeeld, die elk tien minuten de tijd krijgen om een snelle ronde te rijden. De top-zes van elke groep plaatst zich voor Q2, waarin om de pole-position wordt gestreden.

De Vries, ingedeeld in groep B, slaagde er niet in de eerste schifting te overleven. De voormalig Formule 1-coureur reed, net als de andere deelnemers, één snelle ronde. Daarin maakte hij een foutje in de eerste bocht, waarmee kostbare tienden van een seconde verloren gingen. Mede daardoor bleef De Vries steken op een 1.33.804. Met die tijd eindigde hij als negende en voorlaatste in zijn groep. De rijder uit Uitwellingerga hield alleen Juju Noda, met haar 18 jaar de jongste coureur in het veld, achter zich.

Omdat de snelste tijd in groep B langzamer was dan die in groep A - 1.32.550 (1B) om 1.32.270 (1A) - moeten de rijders uit de groep van De Vries die Q2 niet haalden genoegen nemen met de even posities op de startopstelling. De coureurs uit groep 1A die de eerste schifting niet overleefden krijgen het voordeel met de oneven plekken. Het betekent dat De Vries de race zondag vanaf P18 aanvangt. Hij is op de negende startrij in het goede gezelschap van zijn WEC Toyota-teamgenoot en voormalig F1-coureur Kamui Kobayashi.

Kenta Yamashita start de wedstrijd vanaf pole-position. Hij was in Q2 de snelste met een 1.31.995 en bleef daarmee als enige onder de 1.32 minuut. Kakunoshin Ohta kwalificeerde zich op 0.079 seconde van Yamashita als tweede, gevolgd door Toshiki Oyu op P3. Klassementsleider Tomoki Nojiri sluit aan op P4. Sho Tsuboi, tweede in het klassement, bleef steken op P8.

De Super Formula-race op Motegi begint zondag om 7.40 uur Nederlandse tijd.

