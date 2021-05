Ferrari-juniore Weug debuteert op Paul Ricard in Formule 4

In januari werd Maya Weug de eerste vrouw die toetrad tot de Ferrari Driver Academy, het opleidingsprogramma van het Formule 1-team van de Italiaanse autofabrikant. Dat was de prijs die ze verdiende met het winnen van de competitie Girls on Track - Rising Stars, waarin de FIA en Ferrari op zoek gingen naar de beste jonge vrouwelijke coureur.

Met de steun van het opleidingsprogramma krijgt Weug, die onder een Belgische licentie racet, ook de kans om de stap van de karts naar de formulewagens te maken. In dienst van Iron Dames gaat ze een volledig seizoen afwerken in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Die klasse organiseert dit weekend op Paul Ricard de eerste races van het seizoen en dus staat Weug voor haar debuut in de autosport. Daarin neemt ze het onder andere op tegen Sebastian Montoya, het zoontje van voormalig F1-coureur Juan Pablo.

Het circuit in Zuid-Frankrijk is voor Weug geen onbekend terrein, want eerder dit jaar heeft ze daar al getest. “Het is een heel technisch circuit met veel snelle bochten, maar ook langzame bochten zoals de laatste. Daar heb ik heel erg van genoten, dus ik kan niet wachten om daar echt te racen", vertelde ze in een video op het Twitter-kanaal van de Ferrari Driver Academy.

Weug heeft haar eerste officiële sessie in de Italiaanse F4 inmiddels achter de rug. In de eerste vrije training reed de zestienjarige een 2.04.970, waarmee ze anderhalve seconde toegaf op de tijd van snelste rijder Oliver Bearman en in een veld van 37 auto’s op de 20e positie eindigde. In het klassement van de debutanten eindigde Weug op de tweede positie.