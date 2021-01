Nederlands-Belgische Weug wint plek in Ferrari-talentenprogramma

“Wauw, dit is geweldig”, reageerde de zestienjarige Weug, die een Nederlandse vader en een Belgische moeder heeft en woonachtig is in Spanje, op het heugelijke nieuws. “Ik heb hier geen woorden voor. Sinds ik begonnen ben met karten, droom ik er al van om deel uit te maken van Ferrari. Dit is fantastisch. Het is onwerkelijk dat ik heb gewonnen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar.”

In totaal deden er twintig jonge vrouwen in de leeftijd van twaalf tot en met zestien mee aan de Girls on Track Rising Stars-competitie, een initiatief van de internationale autosportbond FIA. Na een shoot-out bleven er twaalf deelneemster over. Zij werden op verschillende trainingskampen gestuurd, waarna er vier finalisten werden geselecteerd. Dit viertal was vorige week op het hoofdkwartier van Ferrari in Maranello, waar zij nog een laatste maal op de proef werden gesteld. Weug werd uiteindelijk verkozen boven de net zeventien geworden Doriane Pin uit Frankrijk, de veertienjarige Antonella Bassani uit Brazilië en de vijftien jaar oude Julia Ayoub, eveneens uit Brazilië.

“Het is een geweldige ervaring geweest”, blikte Weug, die sinds haar zevende in de karting bezig was en sinds vier jaar internationaal reed, terug op haar deelname aan Girls on Track Rising Stars. “Ik heb erg veel geleerd, zowel op als buiten de baan. Corona maakte het zeker niet eenvoudig om te reizen en overal op tijd te zijn. En de andere negentien meiden hebben het me ook niet makkelijk gemaakt.”

Naast een eenjarig contract bij de Ferrari Driver Academy heeft Weug ook een zitje in de Formule 4 gewonnen. “Het wordt mijn eerste seizoen in de Formule 4”, zei Weug hierover. “Het zal mijn doel zijn om mezelf elke race te verbeteren. Het wordt een enorme eer om de Ferrari Driver Academy en FIA Women in Motorsport hierin te mogen vertegenwoordigen. Ik hoop ze trots te kunnen maken. Ik zal alles geven wat ik in me heb en ga voor natuurlijk voor een topklassering", besloot ze strijdlustig.

Felicitaties van Todt en Binotto

Weug werd na de bekendmaking niet door de minste namen gefeliciteerd. “Mijn oprechte felicitaties aan de Nederlands-Belgische Maya Weug”, liet FIA-president Jean Todt weten. “Ze is nog maar zestien, maar heeft op nationaal en internationaal niveau al erg veel successen behaald in de karting. Met het toetreden tot de Ferrari Driver Academy en door deel te nemen aan de Formule 4 begint ze aan de volgende belangrijke fase in haar carrière.”

Teambaas Mattia Binotto was er snel bij om Weug welkom te heten binnen de Ferrari-familie. “Dankzij onze samenwerking met de FIA en de Women in Motorsport Commission hebben we nu voor het eerst een vrouwelijke coureur bij de Ferrari Driver Academy. Ze luistert naar de naam Maya Weug en zij zal dit jaar bij ons verder kunnen groeien en daarnaast deel kunnen nemen aan een Formule 4-kampioenschap, een klasse die gezien kan worden als de eerste stap naar de Formule 1. Met de komst van Maya laat Ferrari ook zien toegewijd te zijn aan het streven om van autosport een meer inclusieve sport te maken.”