Interview Sebastian Montoya: Zoon van Juan Pablo op weg naar de F1

De 16-jarige Sebastian, geboren en getogen in Miami, is de zoon van tweevoudig Indy 500-kampioen en zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo Montoya. De autosport werd hem logischerwijs met de paplepel ingegoten, al was de Formule 1 niet altijd zijn droom: “Om eerlijk te zijn vond ik toen ik klein was de motocross leuker. Mijn oom racete in het Colombiaanse enduro-kampioenschap en stond onder contract bij KTM”, vertelt Sebastian Montoya in gesprek met onze collega’s van Motorsport.com Frankrijk. “Op mijn zevende reed ik mijn eerste kartrace en vanaf dat moment nam de kartsport het over. Sommige mensen zagen me bij het karten als ‘de zoon van Montoya’ en dat was best wel een ding.”

Montoya junior was succesvol in diverse nationale en internationale kartkampioenschappen. Hij racete veel op Europese bodem, waardoor hij vaak van huis weg was. Dat had uiteraard ook invloed op zijn opleiding: “Vorig jaar was best aardig want ik kon door COVID in Europa verblijven”, legt hij uit. “Maar met name in de kartperiode vloog ik veel. Ik stapte over van een normale school naar een online school. Dat maakte het een stuk gemakkelijker, want in mijn laatste schooljaar miste ik ongeveer honderd schooldagen!”

Sebastian Montoya

Leerzaam debuutjaar, titel het volgende doel

Montoya maakte vorig jaar zijn debuut in de autosport. Dat deed hij voor powerhouse Prema in het Italiaans Formule 4-kampioenschap. Daarin eindigde hij als elfde. Ook reed hij wat races in het Duitse equivalent. Zijn programma in 2021 zal vergelijkbaar zijn: “Om eerlijk te zijn was ik eind vorig jaar best blij. We hadden het hier en daar natuurlijk wel wat beter kunnen doen. De snelheid was er altijd maar ik heb als rookie gewoon wat foutjes gemaakt. Over het algemeen was het best aardig en ik denk dat dit jaar een stuk beter wordt.”

De jongeling scoorde geen enkele podiumplaats. Zijn teamgenoten Gabriele Mini, Dino Beganovic en Gabriel Bortoleto, ook stuk voor stuk rookies, verging het een stuk beter. Zij eindigden respectievelijk als eerste, derde en vijfde in het Italiaans F4-kampioenschap. Hun collectieve gebrek aan ervaring maakte het er niet eenvoudiger op voor Montoya: “Het begin was erg lastig. Geen van ons had enig idee wat we aan het doen waren, we deden maar wat…”, lacht hij. “Tijdens de pre-season tests was de slechtst mogelijke ronde die we konden rijden keer op keer onze snelste ronde. Iedere keer dat we probeerden harder te gaan, gingen we gewoon langzamer. We begrepen maar niet waarom. De ronde waarvan we dachten: ‘Oh my God, deze ronde is verschrikkelijk, ik ben drie seconden te langzaam’ was keer op keer de ronde die ons P1 bracht. In de ronden waarvan we dachten: ‘Wow, dat was megasnel’ waren we drie seconden te langzaam! Het was dus nogal lastig, zeker ook tijdens het seizoen. Bortoleto was ontzettend sterk in de regen, Mini was week in, week uit constant. Ik moest van hen leren en proberen te verbeteren.”

Voor aankomend seizoen is het doel heel simpel: de titel: “Alles wat vorig jaar niet gelukt is, willen we nu wel bereiken. Vorig jaar hadden we zeker de snelheid. Ik had gewoon moeite met de kwalificatie en had als rookie weinig ervaring. Ik denk dat het dit jaar een stuk beter gaat. In de wintertests hebben we grote stappen gezet. We mikken op een titel maar ik wil ook leren om constant te zijn. Maar vooral de titel. Je racet om te winnen. Als je niet racet om titels of races te winnen, zit je niet in de juiste sport.”

Sebastian Montoya, Prema Powerteam Photo by: Prema Powerteam

Formule 1 het doel, maar winnen is belangrijker

Wat betreft zijn toekomst, heeft Sebastian dezelfde droom als vele jonge coureurs: “Ik heb altijd al in de Formule 1 willen racen”, zegt hij. De jongeling heeft al contact met een aantal talentenprogramma’s van F1-teams, al wil hij zich nog niet verbinden aan een formatie: “Er was een moment in mijn leven waarop ik in de IndyCars wilde gaan rijden. Ik vond de races daar beter. In de Formule 1 wint het beste team altijd, gevolgd door het tweede beste team en ga zo maar door. Toch blijft het hoofddoel uiteraard Formule 1, al ben ik geen coureur die zegt dat hij alleen maar in de F1 wil racen. Als ik de kans heb om Le Mans of IndyCar te doen, of misschien iets anders te proberen zoals Rallycross of NASCAR, dan sta ik daar altijd voor open. Zo lang ik competitief ben en kan winnen, maakt het niet uit of het Formule 1, WEC of wat dan ook is. Winnen is gewoon het doel.”

Om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen zit Montoya met grote regelmaat in een F1-bolide… in zijn simulator: “De circuits komen aardig overeen. Het enige probleem is dat de Formule 1 beter is: meer vermogen, meer downforce. Wanneer ik wil werken aan mijn rijstijl en mijn racevaardigheden, ga ik met de F2-auto rijden want die is lastiger te besturen. Maar het is wel leuk!” Hij is ook groot fan van een van de voornaamste spellen van Motorsport Games: “Ik was eens op het hoofdkantoor van Motorsport.com in Miami. Daar kreeg ik de game NASCAR Heat 5. Dat heb ik vervolgens acht uur lang onafgebroken gespeeld. Die nacht heb ik weinig geslapen maar het was ontzettend leuk!”

