Begin maart werd bekendgemaakt dat Trackhouse Kimi Raikkonen verleid heeft voor zijn tweede race in de NASCAR Cup Series. De renstal zet speciaal voor de voormalig Formule 1-kampioen een extra auto in tijdens het raceweekend op het Circuit of the Americas in Austin. Die baan is voor de Fin verre van onbekend. In zijn F1-loopbaan racete Raikkonen er al tien keer. De laatste keer was in 2021 met Alfa Romeo en kwam hij als dertiende over de meet. In 2018 won hij er zijn laatste F1-race met Ferrari.

Raikkonen komt in actie met de #91 Chevrolet Camaro van Trackhouse Racing en werkt samen met onder meer de ervaren chef Darian Grubb, die in 2011 de Cup Series-titel won met Tony Stewart. "Het helpt zeker dat ik het circuit al ken", zegt de Fin. "Maar een F1-auto voelt er natuurlijk heel anders aan dan een NASCAR-wagen. Ik moet, zodra ik de pits verlaat, goed onthouden dat er een stuk minder downforce is."

Raikkonen debuteerde vorig jaar in de NASCAR Cup Series op Watkins Glens. Hij reed kortstondig op de achtste plek tijdens de pitstops. Terwijl de baan na een regenbui steeds droger werd, crashte de Fin, viel uit en blesseerde zijn pols. "Vorig jaar was wel echt een geweldige ervaring", vervolgt hij. "Het was uiteindelijk niet het resultaat dat we wilden, maar dat hoort bij het racen. Ik kijk uit naar de nieuwe poging. Hopelijk blijven we uit de problemen. Het gaat al met al lastig worden, maar ik verwacht wel dat het iets eenvoudiger wordt naarmate het weekend vordert. Ik heb nu in ieder geval een idee hoe we het weekend kunnen aanvliegen. Naar mijn mening ging het de vorige keer best goed. Gaat de auto ons een beter resultaat geven? Ik weet het niet, maar ik hoop het natuurlijk wel."

Justin Marks is blij de voormalig F1-coureur weer te verwelkomen. "Kimi is een talent van wereldklasse. Het was een genoegen om hem eerder bij het team te hebben", zegt de teambaas. "Hij is een rijder waar we op hoopten. Hopelijk hebben we hem kunnen laten zien hoe competitief, professioneel en leuk NASCAR-races zijn." Teamgenoot Daniel Suarez is het met Marks eens: "Het was vorig jaar tof om Kimi erbij te hebben", zegt hij. "We zagen snel zijn talent. Hij pikte het snel op. Het wordt interessant om te zien hoe hij het gaat doen op een voor hem bekende baan. Ik verwacht dat 'ie snel gaat zijn."

Naast Raikkonen komt ook Jenson Button in actie in de Verenigde Staten. De Brit neemt plaats in een Ford Mustang van Rick Ware Racing.