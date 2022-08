Raikkonen crasht tijdens NASCAR Cup-debuut na touché met Hezemans

Kimi Raikkonen ving de race als 27e aan, maar vocht zich binnen no-time naar de top-twintig. De baan werd na een natte start steeds droger en droger. Door de strategie van de voormalig F1-kampioen belandde hij uiteindelijk in de top-tien. Daar bleef Raikkonen enige tijd rijden en reed zelfs achtste tot zijn volgende pitstop. Het ging echter allemaal mis bij een herstart. Ross Chastain raakte Austin Dillon, die vervolgens spinde. De daaropvolgende opstopping resulteerde in contact tussen Loris Hezemans en Raikkonen. De Fin schoot met zijn neus de bandenstapels in en viel uit.

"Ik dacht in eerste instantie dat mijn lijn daar goed was, maar iedereen leek vervolgens naar links te komen. Ik had geen tijd om te reageren", zegt de Fin na een kort bezoekje aan het medisch centrum. "Bij de eerste botsing raakte iemand mijn band, waardoor ik spinde. Er is nu iets niet helemaal goed met mijn pols, maar zo gaan die dingen." Ondanks zijn voortijdige uitvalbeurt genoot Raikkonen van zijn optreden in de Cup Series. "Ik voelde steeds meer vertrouwen en had een paar goede gevechten. Het voelde alsof er flink wat snelheid in de wagen zat." Op de vraag of Raikkonen het nog eens in NASCAR wil proberen, antwoordt hij. "We zullen zien, ik weet het niet."