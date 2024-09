Ziekte dwingt Rins om MotoGP GP Emilia-Romagna te laten schieten

Dat de fysieke gesteldheid van Álex Rins te wensen over liet, werd op de vrijdag van de Grand Prix van Emilia-Romagna al duidelijk. Nadat hij in de eerste vrije training slechts drie rondjes reed, liet hij de middagtraining zelfs helemaal schieten vanwege hoge koorts. Zaterdag keerde de Yamaha-rijder terug in zijn pitbox voor de tweede oefensessie, maar ook die training beëindigde hij voortijdig om daarna ook niet in actie te komen tijdens de kwalificatie. Inmiddels is duidelijk waarom: Rins is niet genoeg hersteld van zijn koorts, kampt met griepverschijnselen en heeft daarom besloten om de rest van het MotoGP-weekend in Misano aan zich voorbij te laten gaan.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Rins een MotoGP-race aan zich voorbij moet laten gaan. Tijdens de TT van Assen raakte hij bij een startcrash behoorlijk geblesseerd en dat dwong hem ertoe om de raceweekenden in Duitsland en Groot-Brittannië over te slaan. Vorig jaar miste de 28-jarige rijder uit Barcelona maar liefst dertien Grands Prix, nadat hij in de sprintrace voor de GP van Italië een beenbreuk opliep. Geluk bij een ongeluk is dat Rins ditmaal niet geblesseerd is, maar kampt met griepverschijnselen. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat hij volgende week wel weer van de partij is als de MotoGP in Indonesië aan een reeks Aziatische races begint.