Waarom Márquez herhaling van MotoGP-zege Misano onwaarschijnlijk acht

Twee weken geleden was de MotoGP ook al te gast in Misano, toen voor de Grand Prix van San Marino. Een regenbuitje tijdens de race maakte het toen mogelijk voor Marc Márquez om de leiding te grijpen op zijn Gresini Ducati, om daarna op asfalt met weinig grip een sterke pace te rijden op weg naar zijn tweede opeenvolgende overwinning. Dit weekend krijgt de Spanjaard een nieuwe kans op het Italiaanse circuit tijdens de GP van Emilia-Romagna. De vrijdagse actie werd echter op een droge baan afgewerkt en in de twee sessies kwam hetzelfde beeld naar voren als tijdens het vorige raceweekend: Francesco Bagnaia en Jorge Martín waren een stuk sneller dan de concurrentie.

Márquez volgde weliswaar op de derde plek met drie tienden achterstand, maar dat was voor hem genoeg om te oordelen dat een derde opeenvolgende zege onwaarschijnlijk is. "Ik verwachtte qua positie verder naar achteren te zitten", trapte Márquez af na de vrijdagse actie, waarbij de verschillen verder overigens klein waren. "We weten dat het in het coronatijdperk altijd heel dicht bij elkaar zat in de tweede Grand Prix. En het zit ook weer heel dicht bij elkaar, iedereen is snel. Het is wel zo dat Martín en Bagnaia dit jaar een stap kunnen zetten als er veel grip is. Nu waren ze zelfs veel sneller dan wij. Net als in de eerste Misano-race zitten wij in de tweede groep. In de eerste race hier hadden we midden in de race wat regendruppels die ons hielpen om de race te winnen."

Bagnaia en Martín beschikken dit jaar over de nieuwe Ducati GP24, terwijl Márquez het met een model van vorig jaar moet doen. De nieuwe motorfiets is een forse verbetering ten opzichte van de oude versie, maar dit verschil is iets waar Márquez zich eigenlijk niet mee bezighoudt. "Mijn focus ligt tijdens alle races, en dus ook in de laatste zeven races, niet op de GP24 en GP23. Het draait om ik, mezelf en de snelste rijders, en dat zijn Pecco en Martín", verklaart de 31-jarige rijder uit Cervera. "Op dit moment is de achterstand op de medium achterband drie of zelfs vier tienden per ronde. Tijdens de snelle ronde stonden we erbij, maar het lijkt erop dat zij hun rondetijden makkelijker rijden."

Onverwachte voorsprong

Márquez sloot de vrijdag wel af voor Enea Bastianini op de tweede Ducati van het fabrieksteam, al was hun achterstand op Bagnaia al meer dan drie tienden. Nummer vijf Fabio Quartararo gaf zelfs al zes tienden van een seconde toe op de snelste tijd. Het zijn relatief grote verschillen vooraan, iets wat nummer twee Martín - die zelf twee tienden tekort kwam voor de snelste tijd - niet had verwacht op de vrijdag. "We kunnen nu snel zijn, maar het belangrijkste is om dat in de kwalificatie en de race te zijn. Maar op dit moment hebben Pecco en ik een voorsprong", aldus de Pramac-rijder. "Dat had ik niet verwacht, want ik verwachtte dat Enea en Marc er - net als tijdens de test - bij zouden staan, maar de omstandigheden leken wel een beetje vreemd."