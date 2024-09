Bagnaia verslaat titelrivaal Martín voor MotoGP-pole Emilia-Romagna

Het Misano World Circuit Marco Simoncelli is voor het tweede raceweekend op rij gastheer van een MotoGP-race en na drie oefensessies was het dan ook tijd voor de kwalificatie voor de GP van Emilia-Romagna. De grote namen plaatsten zich vrijdagmiddag al voor Q2, maar toch verschenen in Q1 al de nodige snelle mannen op het asfalt in Misano. KTM-fabrieksrijders Brad Binder en Jack Miller moesten via het eerste segment plaatsing voor de strijd om pole-position afdwingen, evenals Fabio di Giannantonio en Álex Márquez.

Lichtpuntjes bij Honda, maar Binder en Oliveira naar Q2

De twaalf rijders in Q1 begonnen om 10.50 uur aan het eerste segment van de kwalificatie in Misano, al verschenen er slechts elf op het asfalt. Ondanks deelname aan de tweede vrije training ontbrak de zieke Álex Rins toch tijdens de kwalificatie. De overige rijders noteerden vroeg in de sessie al competitieve tijden. Zo trapte Miguel Oliveira de sessie af met 1.31.920, een tijd die hij met zijn tweede ronde aanscherpte tot 1.31.341. Op een ruime tiende achterstand volgde Joan Mir verrassend op de tweede positie, met Augusto Fernández, Di Giannantonio en Raúl Fernández eveneens in de top-vijf. Álex Márquez bivakkeerde intussen op de elfde plek, nadat hij zijn eerste run afsloot met een crash in bocht 1.

In de tweede run werd het tempo echter nog wat opgevoerd. Eerst scherpte Oliveira zijn snelste tijd aan tot 1.31.146, die al snel door Binder werd verbeterd tot 1.31.070. Die tijd bleef staan tot het einde van de sessie, waardoor de Zuid-Afrikaan zich met de snelste tijd plaatste voor Q2. In die sessie kreeg hij gezelschap van Oliveira, die ervoor zorgde dat Di Giannantonio genoegen moest nemen met de dertiende startpositie. Raúl Fernández volgde met de vierde tijd, voor de verrassende Honda-rijders Luca Marini, Mir en Johann Zarco. Augusto Fernández eindigde na een crash in bocht 3 op de achtste plek, waarmee hij alleen de teleurstellende Miller, Takaaki Nakagami en Márquez achter zich hield.

Uitslag Q1 MotoGP GP van Emilia-Romagna

Barrière niet geslecht, wel ronderecord voor Bagnaia

Het twaalftal deelnemers aan Q2 was daarmee compleet en bestond uit vrijwel alle grote namen, onder wie ook de verrassende Fabio Quartararo. De Fransman kende een ietwat trage start, in tegenstelling tot titelkandidaten Francesco Bagnaia en Jorge Martín. Zij openden de kwalificatie met respectievelijk 1.30.879 en 1.30.904, waarmee ze het veld meteen op een halve seconde zetten. Daar bleef het niet bij, want met zijn tweede poging snelde Martín meteen naar 1.30.245 - een nieuw ronderecord - om vervolgens als snelste rijder terug te keren naar de pits. Bagnaia volgde op drie tienden op P2, voor Pedro Acosta en de in bocht drie gecrashte Marc Márquez.

De tweede run moest echter uitsluitsel brengen in de strijd om pole-position. Martín kon zijn tijd niet meer aanscherpen, maar Bagnaia slaagde daar met 1.30.031 wel in. Dat ruime ronderecord was duidelijk genoeg voor pole-position in Misano, terwijl Martín op twee tienden genoegen moest nemen met de tweede plek. Enea Bastianini kwam in de slotfase naar de derde plek, voor Binder en Acosta als snelste KTM-rijders. Marco Bezzecchi verzekerde zich van de zesde startpositie, voor Márquez, Maverick Viñales en Quartararo. Franco Morbidelli, Aleix Espargaró en Oliveira waren de langzaamsten in Q2 en vertrekken in beide MotoGP-races vanaf de vierde startrij.

Uitslag Q2 MotoGP GP van Emilia-Romagna

Minimale marges in afsluitende oefensessie

Om 10.10 uur kwamen de MotoGP-rijders al even in actie in Misano voor de tweede en laatste vrije training van het weekend. In een relatief rustige sessie zonder noemenswaardige incidenten - op een crash van Marc Márquez na - had de Spanjaard lange tijd de snelste tijd in handen, totdat eerst Bagnaia en vervolgens Quartararo in de slotfase sneller gingen. De snelste tijd was echter voor Acosta, die bij het vallen van de vlag 1.31.451 noteerde. Daarachter waren de verschillen klein: Quartararo was op vier duizendsten de nummer twee, terwijl Bagnaia en Márquez eveneens binnen 0.039 seconde van de snelste tijd eindigden. Martín noteerde de vijfde tijd van de ochtend, voor Viñales en Morbidelli. Enea Bastianini, Raúl Fernández en Brad Binder completeerden de top-tien in de afsluitende oefensessie.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Emilia-Romagna