Zieke Rins ontbreekt tijdens tweede MotoGP-training Emilia-Romagna

Álex Rins verscheen vrijdagochtend gewoon op het asfalt tijdens de eerste vrije training voor de MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna, maar zijn sessie was geen lang leven beschoren. De Yamaha-rijder reed uiteindelijk slechts drie rondjes en met 1.37.834 was hij ook veruit de langzaamste van alle rijders. Het blijft ook bij die drie rondjes uit de eerste vrije training, want zijn werkgever heeft aangekondigd dat Rins vrijdagmiddag niet op de M1 stapt tijdens de training. De Spanjaard heeft hoge koorts en slaat de tweede sessie van de dag dus over. Hij hoopt op die manier genoeg te herstellen om zaterdag wel weer in actie te komen.

De absentie in de laatste MotoGP-training van de vrijdag betekent dat Rins in ieder geval veroordeeld is tot deelname aan Q1, mits hij zaterdag fit genoeg is om aan de kwalificatie deel te nemen. Het past binnen het moeilijke seizoen dat hij beleeft in zijn eerste jaar van de samenwerking met Yamaha. Zo heeft hij de races in Duitsland en Groot-Brittannië al moeten overslaan vanwege een gebroken pols, die hij opliep bij een crash bij de start van de TT van Assen. Ook vorig jaar heeft Rins lange tijd langs de kant gestaan wegens blessureleed. In Mugello liep hij een lastige beenbreuk op, waardoor hij uiteindelijk maar liefst dertien Grands Prix miste.