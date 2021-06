Waarom het afscheid van Rossi grote invloed heeft op Yamaha

Alle ogen zijn deze dagen gericht op Valentino Rossi. Het heeft er alle schijn van dat het MotoGP-icoon na dit seizoen echt afzwaait en zich gaat storten op andere activiteiten. De coureur heeft uitgesproken graag met GT3-wagens te gaan racen, maar krijgt met VR46 ook een eigen team op het hoogste niveau. Het vertrek van Rossi gaat hoe dan ook consequenties hebben voor de MotoGP, iets dat met interesse gevolgd wordt in de paddock. Uiteraard kijkt ook Yamaha zeer geïnteresseerd toe.

Sinds zijn ‘thuiskomst’ in 2013 na twee magere jaren bij Ducati heeft Rossi grote invloed gehad op de marketing- en communicatiestrategie van Yamaha. Sterker nog, het draaide enkel om Rossi. De diensten van ‘Il Dottore’ zijn dusdanig belangrijk geweest, dat een fabrikant als Yamaha daar de vruchten van heeft kunnen plukken. Rossi werd daarom in 2005 al door de Universiteit van Urbino gewaardeerd met een titel die paste bij zijn eigen bijnaam.

Als het gaat om aandacht en publiciteit is Rossi nog altijd de grootste MotoGP-coureur ter wereld, zelfs al zijn de sportieve prestaties de laatste jaren niet om over naar huis te schrijven. Denk alleen aan het kenmerkende geel dat op elke tribune overal ter wereld gespot kan worden, maar ook in andere aspecten komt het naar voren. Op social media bijvoorbeeld. Rossi’s Instagram-account heeft 10,4 miljoen volgers, bijna het dubbele van de 5,5 miljoen die Marc Marquez heeft. Daarnaast wordt hij op Twitter nog eens gevolgd door 5,5 miljoen accounts, in vergelijking met de 2,5 miljoen volgers van Marquez.

Afgezien van zijn waarde op social media heeft Rossi zijn sporen verdiend in de motorsport en daar moet de sport als geheel hem altijd dankbaar voor zijn. In een sport die tot zijn komst een klein publiek bereikte, bracht Rossi de bal wat betreft de globalisering van de MotoGP aan het rollen. Begrijpelijk is het dus dat promotor Dorna met interesse bekijkt hoe er gereageerd wordt op het afscheid van de grootste ster die de sport in de afgelopen twee decennia gehad heeft.

Rossi niet blij met handelswijze Yamaha

Intussen zien we bij Yamaha een groeiende mate van frustratie en gelatenheid over het mogelijke verlies van Rossi, iets waar tot een paar maanden geleden geen enkele rekening mee gehouden werd. Hoewel Rossi zelf benadrukt dat hij een goede band heeft met Yamaha om het doodsimpele feit dat ze samen hun grootste successen gevierd hebben, kunnen we inmiddels wel stellen dat er een wig gedreven is tussen Rossi en de fabrikant. Om een goed inkijkje te even in de situatie en op welke vlakken Yamaha tekortgeschoten is, moeten we terug in de tijd. In eerste instantie naar het eind van 2019 toen Rossi te horen kreeg dat er dit jaar geen plek voor hem zou zijn bij het fabrieksteam. Rossi en zijn entourage waren niet tevreden met de wijze waarop Yamaha dat gedaan heeft.

Uiteindelijk sprak Yamaha met twee coureurs voordat de negenvoudig wereldkampioen gehoord werd. Fabio Quartararo, tot dat moment coureur bij Petronas SRT, ging eind 2019 akkoord met de overstap naar het fabrieksteam van Yamaha. Een paar dagen later ging ook Maverick Viñales, die tot dat moment schermde met een aantrekkelijk aanbod van Ducati, akkoord met een nieuw contract bij de Yamaha-hoofdmacht. Hij tekende een nieuw contract waardoor hij tot het eind van 2022 werkzaam is voor Yamaha. Hierdoor had Rossi weinig keuze meer. Hij moest naar het Sepang Racing Team, ondanks dat hij voor 2021 wel een contract had waardoor hij direct verbonden was aan het fabrieksteam. Hij had zodoende de zekerheid van het beste materiaal.

Rossi kwam door deze beslissingen van Yamaha van een koude kermis thuis. Hij had graag zelf een besluit genomen over zijn toekomst, maar dat Yamaha deze beslissing effectief voor hem had genomen viel niet in goede aarde. Ondanks de nauwe band tussen VR46 en Yamaha, dat de motoren levert aan Rossi’s opleidingstraject, verslechterde de relatie zienderogen. Het lijkt er nu zelfs op dat Yamaha volgend jaar niet meer verbonden is aan VR46.

De rol van Yamaha in de zaak Sepang Racing Team

Donderdag werd bekend dat VR46 volgend jaar met Ducati samenwerkt in de MotoGP. Het gaat om een driejarige deal. Waarschijnlijk krijgt Luca Marini de beschikking over een 2022-versie van de Ducati en moet debutant Marco Bezzecchi, de topfavoriet voor het tweede zitje, het doen met een 2021-machine. Daarnaast heeft Ducati ook interesse om een deal te sluiten met het opleidingstraject van VR46. Hierbij gaat het dan alleen om de machines die gebruikt kunnen worden op het circuit, Ducati bouwt geen motoren voor het onverharde. De nieuwe samenwerking tussen Rossi en Ducati zorgt ervoor dat Yamaha met lege handen achterblijft, niet in de laatste plaats raakt het merk een belangrijke ambassadeur kwijt als Rossi de deur achter zich dichttrekt bij Yamaha.

Een van de commerciële complicaties is reeds uitgespeeld. Yamaha probeerde Rossi na de gang van zaken aan het eind van 2019 alsnog binnenboord te houden door VR46 een aantrekkelijke aanbieding te doen voor het leasen van de MotoGP-motoren. Aantrekkelijk betekende een flinke korting ten opzichte van het bedrag dat SRT betaalt voor de motoren. Rossi besloot het aanbod van Yamaha naast zich neer te leggen en voor Ducati te gaan. “Ze voelen zich niet heel comfortabel en dat is begrijpelijk”, vertelde een bron met verstand van zaken aan Motorsport.com. “Aan de ene kant verliezen ze bij Yamaha een belangrijke ambassadeur met Valentino, ze hebben geen deal bereikt met VR46 en hebben daarnaast geen goede zaak gedaan in de onderhandeling met Petronas.”

Het Sepang Racing Team voelde zich derhalve gepasseerd, vanwege het feit dat Yamaha voorrang gaf aan VR46 en ook vanwege de genoemde korting. SRT ging om tafel met Suzuki, maar de Japanse fabrikant besloot geen satellietteam aan te nemen. Yamaha bleef daardoor als enige optie over, ook omdat de Petronas-formatie daarmee in stabieler vaarwater komt. Naar verwachting zijn de beide partijen er bijna uit wat betreft een langere samenwerking. Het handelen van Yamaha is niet in goede aarde gevallen en dat was eerder ook al zo. Het management heeft zich gedragen als een olifant in een porseleinkast. Niet alleen vanwege de genoemde feiten, maar ook omdat Quartararo voor elke prijs weggevist werd bij Petronas. Toen dat gebeurde moesten de Maleisiërs maar zorgen dat er een plek vrijkwam voor Rossi, ondanks dat de Italiaanse veteraan niet paste bij het imago van het project. Daar is flink wat irritatie uit voortgekomen. Dat de fabrikant vervolgens ook nog geprobeerd heeft de motoren goedkoper aan een ander team te verpatsen, heeft de relatie ongetwijfeld geschaad. Dit verklaart ook de lange onderhandelingsperiode tussen Petronas SRT en Yamaha.