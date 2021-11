Wereldkampioen Quartararo topt eerste MotoGP-training in de Algarve

Voor de tweede keer dit seizoen en voor de derde keer in het tijdsbestek van een jaar is de MotoGP terug op het Algarve International Circuit waar dit weekend de Grand Prix van de Algarve plaatsvindt. Het was iets koeler dan eerder dit seizoen, maar aan het begin van het weekend waren de omstandigheden nog altijd zeer aangenaam voor de tijd van het jaar. Met de verzamelde data uit april lag er bovendien voor veel coureurs een goede basis om te beginnen aan de eerste vrije training.

Francesco Bagnaia stond vrijwel de hele sessie aan de leiding, maar Fabio Quartararo ging in de slotfase naar de koppositie. De nieuwe wereldkampioen klokte 1.40.192 in zijn laatste vliegende ronde en vierde die snelste tijd met een vuistje. Bagnaia eindigde wel als tweede op 45 duizendsten van de Yamaha-coureur terwijl Jack Miller op iets meer dan een tiende als derde eindigde.

Alex Rins kende een solide sessie, hij werd vierde. De Spanjaard baarde echter opzien met de introductie van een zogenaamde ‘schoudercamera’, die in samenwerking met Dorna en pakkenleverancier Alpinestars geïntroduceerd werd. Beelden van de speciale camera vanuit het pak van Rins werden tijdens de tv-registratie van de training getoond en gaven een bijzonder inkijkje in de manier waarop de coureur zijn machine bestuurt (zie onderstaande tweet met video).

Joan Mir eindigde op de vijfde plaats en gaf bijna een halve seconde toe op Quartararo. Luca Marini trok zijn goede vorm van de afgelopen weken door met de zesde tijd in de eerste training. Pol Espargaro werd zevende voor Maverick Viñales, de beste Aprilia-rijder in de sessie. Franco Morbidelli eindigde als negende voor Aleix Espargaro.

De beste KTM-coureur was Iker Lecuona, hij werd veertiende voor merkgenoten Brad Binder, Danilo Petrucci en Pramac Ducati-coureur Jorge Martin. Thuisrijder Miguel Oliveira werd achttiende. Valentino Rossi was de hekkensluiter in de sessie op de 22ste plaats, vier tienden achter Stefan Bradl. De Duitser is dit weekend de vervanger van Marc Marquez, die door een hersenschudding niet in actie komt.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van de Algarve