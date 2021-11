Lecuona topt natte eerste training voor GP van Valencia

De weersverwachting voor het laatste Grand Prix-weekend zag er veelbelovend uit, maar vrijdagochtend kwam de regen toch uit de hemel in Cheste. Het betekende dat de eerste vrije training volledig in regenachtige omstandigheden verreden werd. Dat stelde de teams voor een nare verrassing aangezien de motoren kort voor de start van de sessie nog omgebouwd moesten worden naar de regenafstelling. Valentino Rossi vond het in eerste instantie wel prima, terwijl zijn jongere collega’s op de baan kwamen om meters te maken keek Rossi vanuit de pitbox toe. De 42-jarige Italiaan neemt dit weekend afscheid van de MotoGP.

Rossi zag onder andere hoe zijn VR46-protegé Francesco Bagnaia in de eerste fase van de training aardig op snelheid kwam. De Italiaan, die de Valencia GP vreesde omdat hij er nog nooit een fatsoenlijk resultaat gehaald had, klokte een 1.41.244 en ging daarmee aan de leiding. Niet veel later ging het echter mis voor de Ducati-coureur, die bij het insturen van bocht 2 ten val kwam. Op de natte baan verloor hij grip aan de voorkant van de machine en smakte tegen het asfalt. Bagnaia bleef ongedeerd.

Danilo Petrucci was even daarvoor ook ten val gekomen en hij kwam er minder goed vanaf. Bij het uitkomen van bocht 4 verloor Petrucci controle over de machine en werd hij gelanceerd. Hij maakte een nare landing, maar kon wel terugkeren naar de pitbox. Het was een slecht begin van het weekend waarin ook Petrucci afscheid neemt van de MotoGP.

In de laatste zes minuten van de sessie nam Jack Miller de koppositie van zijn teamgenoot Bagnaia over. De Australiër klokte 1.40.724, maar verslikte zich een ronde later in de eerste bocht. Hij ging rechtdoor op de lange uitloopstrook en gleed daar weg. Miller bleef ongedeerd bij het incident, maar de machine was wel behoorlijk beschadigd. Terwijl Miller terugkeerde naar de pitbox, waren er andere coureurs met snellere tijden. Luca Marini en Franco Morbidelli gingen naar de top-vijf terwijl Iker Lecuona de snelste tijd klokte met een 1.40.569.

De KTM Tech3-rijder, die dit weekend ook zijn voorlopig laatste MotoGP-wedstrijd afwerkt, klokte 1.40.569 en dat was goed voor de eerste plaats. Miguel Oliveira deed nog een poging om zijn merkgenoot af te troeven, maar dat lukte niet. Lecuona was anderhalve tiende sneller dan Miller met Oliveira op de derde plek. Johann Zarco werd vierde voor Joan Mir en Pecco Bagnaia. Luca Marini ging in de slotfase ook nog onderuit, hij eindigde zijn sessie in de grindbak maar werd als zevende geklasseerd. Franco Morbidelli werd achtste voor Pol Espargaro. Takaaki Nakagami maakte de top-tien compleet.

MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo reed de meeste ronden van iedereen om meer ervaring op te doen in de regen, dat is nog altijd de achilleshiel van de Yamaha-rijder. De Fransman reed 21 ronden en een 1.42.081 was zijn beste rondetijd.

Valentino Rossi deed het zoals gezegd lange tijd rustig aan en nam ook geen risico’s toen hij wel op de baan verscheen. Rossi was met een 1.52.981 ruim langzamer dan de collega’s.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Valencia