De sleutelrol die Márquez speelt in samenwerking Pramac en Ducati

De samenwerking tussen Ducati en Pramac loopt eind 2024 af, al heeft het Italiaanse team een eenzijdige optie om het contract met twee jaar te verlengen. Dat is met dezelfde voorwaarden als de huidige samenwerking. De rijders blijven onder contract staan bij Ducati, dat het nieuwste materiaal aan de formatie van Paolo Campinoti levert. Tegelijkertijd heeft Yamaha naar verluidt ook een lucratief aanbod gedaan om Pramac aan te trekken als satellietteam. De Japanse fabrikant mikte eerst op een samenwerking met VR46, maar hun 'nee' dreef Yamaha naar Pramac.

"VR46 was altijd onze eerste keuze, maar we konden ze niet overtuigen. Plan B is Pramac en we hopen dat ze het aanbod zullen accepteren", zegt een teamlid van Yamaha in Le Mans tegen Motorsport.com. Het merk uit Iwata verwacht rond de Grand Prix van Italië in Mugello duidelijkheid, een deadline die eerder is dan die in Pramacs contract met Ducati. Uiterlijk in juli moet er een keuze gemaakt zijn, waarbij Ducati in sportief opzicht de betere keuze lijkt. Dat Campinoti toch naar de aanbieding van Yamaha luistert, heeft ook te maken met de strijd met VR46 om het leidende satellietteam te worden bij Ducati. Zo lijkt de teameigenaar te beseffen dat zijn huidige voorwaarden na 2026 bijna niet te handhaven zijn.

Een andere reden die de relatie tussen Pramac en Ducati op scherp heeft gezet, is de beslissing van het merk uit Bologna om de salarissen van de rijders flink te beperken. Wereldkampioen Francesco Bagnaia is daarop een uitzondering, maar de aanstelling van Moto2-topper Fermín Aldeguer - die naar verluidt zo'n 300.000 euro per seizoen gaat verdienen - is daar een duidelijk voorbeeld van. Op huidige WK-leider Jorge Martín hoeft Pramac volgend jaar in ieder geval niet te rekenen, want hij aast op een plekje in een fabrieksteam en is sowieso bezig aan zijn laatste jaar bij het team. Het vooruitzicht voor Campinoti leek dan ook een rijdersduo bestaande uit Aldeguer en Franco Morbidelli.

Mogelijke komst Márquez overtuigt Pramac

Daar is tijdens de Franse Grand Prix echter verandering in gekomen met dank aan Marc Márquez. De Gresini-rijder heeft zich in Le Mans van zijn beste kant laten zien door zich twee keer van de dertiende startpositie naar de tweede plek te knokken. Nadat hij in Jerez nog verklaarde dat Pramac een goed team, maar geen fabrieksteam is, zette hij in Frankrijk de deur open voor een samenwerking. "Ik wil volgend jaar proberen om de nieuwste versie te hebben. Welke motor en welke kleur het ook is, maakt niet uit, als het maar de nieuwste specificatie is", maakte Márquez duidelijk dat hij dus ook bij een satellietteam met fabrieksmotoren aan de slag zou willen gaan.

Rijdt Márquez in 2025 voor Pramac, terwijl Bagnaia en Martín het fabrieksteam van Ducati vormen? Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Het vooruitzicht dat Márquez zijn team mogelijk komt versterken, laat de balans voor Campinoti uitslaan in het voordeel van Ducati. Het Italiaanse merk heeft aan de Pramac-baas laten weten dat er gewerkt wordt aan het toevoegen van Márquez aan het rijdersbestand, iets wat met zijn huidige Gresini-contract nog niet het geval is. Dat zou Ducati ook de mogelijkheid geven om de achtvoudig wereldkampioen van een fabrieksmotor te voorzien, ofwel bij het fabrieksteam, ofwel bij Pramac.

Het scenario om Márquez en Martín te behouden

In de huidige financiële situatie kan Ducati nog maar twee dure contracten aan rijders geven. De eerste is dus naar Bagnaia gegaan, de tweede gaat naar zijn teamgenoot bij het fabrieksteam. Martín zou daar aanspraak op kunnen maken, maar de huidige WK-leider is met zijn huidige vorm niet van plan om iets in te leveren van zijn salaris van zo'n vier miljoen euro per jaar. De Madrileen heeft Ducati ook al laten weten dat hij met KTM - dat al interesse heeft getoond - om tafel gaat als zijn deal met het fabrieksteam niet rond de Italiaanse GP van 2 juni rond is

Ook Márquez is in beeld bij Ducati, maar voor hem geldt juist dat hij afscheid moet nemen veel persoonlijke sponsoren als hij de overstap maakt. De sprong die hij dan maakt qua salaris, wordt dan grotendeels tenietgedaan doordat hij eigen sponsoren kwijtraakt. Deze rekensom en de belofte van topman Gigi Dall'Igna dat hij bij een satellietteam als Pramac dezelfde behandeling krijgt als de rijders van het fabrieksteam, kunnen zijn koersverandering wel eens verklaren. Voor Ducati zou dit bovendien de enige manier zijn om zowel Martín als Márquez te behouden, aangezien Martín dus al heeft aangegeven alleen voor het rode fabrieksteam te willen rijden.

Grote verliezer Yamaha

De grote verliezer in dit verhaal is Yamaha, dat hierdoor dus naast een satellietteam lijkt te grijpen. VR46 heeft al geweigerd en nu lijkt ook Pramac liever bij Ducati te blijven. "Er is geen plan C. We hopen dat Pramac ons zeer interessante aanbod accepteert, anders hebben we geen alternatief in gedachten", vertelt een leidinggevende van de Japanse firma aan Motorsport.com. Yamaha lijkt zo dus door te gaan met slechts twee M1's op de MotoGP-grid, ondanks beloftes aan Fabio Quartararo bij het verlengen van zijn contract. Ook Lin Jarvis zal hiervan balen. Hij hoopte eind 2024 te kunnen vertrekken met zowel een contractverlenging van Quartararo als de komst van een nieuw satellietteam.