Met dank aan het geld dat hij van zijn persoonlijke sponsoren ontvangt, kon Marc Márquez eind 2023 zijn miljoenencontract bij Honda verscheuren om naar Gresini Racing te verkassen. Aldaar heeft de zesvoudig MotoGP-kampioen zich nadrukkelijk in de kijker gereden voor het tweede plekje in het fabrieksteam van Ducati, dat voor 2025 nog één zitje vrij heeft. Als dat er daadwerkelijk van komt, dan lijkt dat grote gevolgen te gaan hebben voor de samenwerking tussen Márquez en meerdere persoonlijke sponsoren. Ducati heeft namelijk sponsoren die binnen dezelfde branche werken als de bedrijven die de 31-jarige Spanjaard steunen.

De opvallendste clash tussen sponsoren is die van energiedrankjes Red Bull en Monster. Red Bull is al jarenlang een van de trouwste sponsors van Márquez, maar het fabrieksteam van Ducati heeft een deal met concurrent Monster die tot eind 2025 doorloopt. Bij een overstap lijkt Márquez dus afscheid te moeten nemen van het Oostenrijkse bedrijf, iets waar hij in Le Mans al op zinspeelde. "Soms moet je in het leven beslissingen nemen die je niet leuk vindt of niet wil nemen. We zijn hier allemaal om te winnen en om dat te kunnen doen, moet je altijd naar de beste omstandigheden zoeken. We moeten alles in overweging nemen", stelde Márquez.

Nog vier potentiële sponsorclashes

Het blijft echter niet alleen bij een clash tussen Red Bull en Monster als Márquez daadwerkelijk de nieuwe teamgenoot van Francesco Bagnaia wordt. De rijder uit Cervera moet in dat geval mogelijk van nog eens vier sponsoren afscheid nemen. De eerste is elektronicafabrikant Samsung, daar waar Ducati gesteund wordt door concurrent en titelsponsor Lenovo. Verzekeringsbedrijf Allianz is op zijn beurt een directe concurrent van Ducati-sponsor Unipol. Bovendien wordt Márquez gesponsord door brillenmerk Oakley, daar waar Ducati samenwerkt met Carrera. Tot slot is er nog Estrella Galicia, wat zowel Marc als Álex Márquez steunt. De bierbrouwer heeft mogelijk tegenstrijdige belangen met Ducati-sponsor Contadi Castaldi, dat in de mousserende wijnen actief is. Deze clash ligt echter het minst voor de hand, omdat beide partijen in een net iets andere sector acteren.

Met een overstap naar het fabrieksteam van Ducati zou Márquez in 2025 weer beschikken over een fabrieksmotor. Bovendien is het de motorfiets die inmiddels al enkele jaren toonaangevend is in de MotoGP. Tegelijkertijd zou zo'n transfer er dus wel voor zorgen dat hij afscheid moet nemen van vrijwel al zijn persoonlijke sponsoren, of de samenwerking op zijn minst tijdelijk zou moeten opschorten. Mogelijk is dat ook de reden geweest dat Márquez na zijn tweede plek in de Franse GP verklaarde dat hij in ieder geval een Ducati met fabriekssteun wil hebben, maar dat het team hem niet uitmaakt. "Met een fabrieksmotor heb je namelijk meer kans om voor het kampioenschap te vechten." Dat zou een team als Pramac in beeld brengen. Daar zou Márquez kunnen beschikken over de meest actuele Ducati, terwijl hij met zijn eigen sponsoren kan blijven samenwerken.