Pramac Ducati slaat toe en haalt Morbidelli binnen voor 2024

Vorige maand werd al duidelijk dat de samenwerking tussen Yamaha en Franco Morbidelli eind 2023 ten einde komt. De Japanse fabrikant geeft voor volgend jaar de voorkeur aan Alex Rins, die LCR Honda na het huidige seizoen verruilt voor de fabrieksformatie uit Iwata. Het betekende dat Morbidelli, de vice-wereldkampioen van de MotoGP in 2020, op zoek moest naar een nieuw zitje. Die heeft de Italiaan inmiddels gevonden, want hij gaat in 2024 aan de slag bij Pramac Ducati. De 28-jarige coureur uit Rome heeft een contract voor één jaar getekend bij Ducati, dat hem volgend jaar bij Pramac van een actuele fabrieksmotor voorziet. Hij komt aan de zijde te rijden van Jorge Martin, die zijn huidige werkgever trouw blijft.

"Het is een voorrecht om Franco Morbidelli te verwelkomen in het door de fabriek gesteunde Pramac Racing voor volgend jaar, wanneer hij op een officiële Desmosedici GP gaat rijden", zegt Luigi Dall'Igna, algemeen directeur van Ducati Corse. "Franco is een zeer getalenteerde en ervaren coureur en meer dan eens heeft hij bewezen snel en sterk te zijn: het is geen toeval dat hij in 2020 vice-wereldkampioen was in de MotoGP en drie GP's won. We zijn ervan overtuigd dat hij zijn volledige potentie kan laten zien met de hulp van Pramac Racing en onze steun. We kijken uit naar dit spannende nieuwe avontuur."

Morbidelli debuteerde in 2013 als Superstock 600-kampioen met drie wildcards in de Moto2. Die klasse bleef hij tot 2017 trouw, het jaar waarin hij met Marc VDS de wereldtitel won. Met dat team debuteerde hij in 2018 ook in de MotoGP, om een jaar later over te stappen naar Petronas Yamaha SRT. Met die formatie werd hij in 2020 dus vice-wereldkampioen door drie races te winnen, waarna hij half 2021 geblesseerd raakte en vijf races miste. Eenmaal hersteld mocht hij opstappen bij het fabrieksteam van Yamaha, waar hij sindsdien veel moeite heeft gehad om indruk te maken. Zijn beste resultaat voor de Japanse fabrikant is de vierde plaats die hij in de GP van Argentinië van dit jaar behaalde.

Hoewel Yamaha hem dus bedankt voor bewezen diensten, is Pramac Ducati blij dat Morbidelli het team komt versterken na het vertrek van Johann Zarco naar LCR Honda. "Ik ben blij dat Franco in 2024 naar onze familie komt. We hebben een goede relatie met hem en hij heeft vele malen bewezen een kampioen te zijn. Ik weet zeker dat hij in ons team de juiste omstandigheden vindt om terug te slaan en voor de posities te vechten die hij verdient", zegt teambaas Paolo Campinoti. Teammanager Gino Borsoi voegt eraan toe: "Het is een eer om te werken met een kampioen als Franco. Ik heb het volste vertrouwen in hem en zijn talent. Ik weet zeker dat hij goed in ons team past en samen zullen we geweldige resultaten behalen."