Franco Morbidelli is sinds 2019 actief voor Yamaha in de MotoGP. Sindsdien scoorde de Italiaan zes podiumplaatsen, waaronder drie overwinningen. In 2020 beleefde hij zijn beste jaar met de tweede plaats in de eindrangschikking, uitkomend voor satellietteam Petronas SRT. Halfweg 2021 maakte hij de overstap naar het Japanse fabrieksteam. Daar kon hij zijn successen uit het verleden nimmer herhalen. In 2022 werd hij slechts negentiende in de eindstand, meer dan 200 punten achter teamgenoot Fabio Quartararo op de tweede positie. Ook dit jaar kan de Italiaan geen potten breken.

In de aanloop naar de eerste race na de zomerstop heeft Yamaha bekendgemaakt dat de samenwerking aan het einde van het jaar eindigt. Managing director Lin Jarvis legt uit: “Ten eerste wil ik Franky bedanken voor zijn harde werk en toewijding vanaf het eerste moment dat hij zich bij het fabrieksteam voegde. De samenwerking tussen Yamaha en Morbidelli heeft een aantal geweldige resultaten opgeleverd, waaronder een fantastisch vicekampioenschap in 2020. Het is zonde dat de voorbije twee jaar niet verlopen zijn zoals we allebei wilden en hoopten. We hebben de mogelijkheden besproken om de samenwerking voort te zetten, maar uiteindelijk hebben we besloten dat 2024 het jaar is om veranderingen door te voeren, zowel voor Yamaha als voor Franky.”

Al het gehele jaar is er twijfel over de toekomst van Morbidelli bij het Japanse merk. De voorbije weken werd LCR Honda-rijder Ale Rins regelmatig genoemd als kandidaat voor het fabriekszitje. Hij is ontevreden over de mate van steun die hij ontvangt van HRC, ondanks het feit dat hij in het miserabele seizoen 2023 de enige winnaar op een Honda-machine is. Rins ontbreekt dit weekend in de Britse Grand Prix na een beenbreuk in de GP van Italië. Hij wordt vervangen door Iker Lecuona, die door Honda gezien wordt als mogelijke kandidaat om in 2024 terug te keren in de topklasse.

Waar de toekomst van Morbideli ligt is nog niet bekend.