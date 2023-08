Yamaha pakt door en bevestigt Alex Rins voor 2024

Op de woensdag voor de Britse Grand Prix maakte Yamaha bekend dat eind dit seizoen afscheid genomen wordt van Franco Morbidelli. De Italiaan rijdt sinds 2019 op machines van het Japanse merk en werd in 2019 vicekampioen, maar heeft sindsdien moeite om op snelheid te komen. Al geruime tijd ging het gerucht dat hij in 2024 vervangen zou worden door Alex Rins. Dat nieuws is nu bevestigd.

Lin Jarvis, managing director bij Yamaha, maakt het nieuws bekend: “We zijn blij dat Alex zich bij de Yamaha line-up voegt. We verwachten dat hij een geweldige aanwinst is. Hij heeft veel ervaring als MotoGP-rijder en staat erom bekend een natuurtalent te zijn. Alex heeft al ervaring met twee andere MotoGP-fabrikanten en heeft machines bestuurd met vergelijkbare karakteristieken. Dat moet hem helpen zich snel aan te passen aan onze motor. Zijn zege in COTA eerder dit jaar onderstreept zijn snelheid, honger en toewijding om succesvol te zijn.”

Ontevredenheid Rins over Honda-steun

Rins stapte in 2023 over van het vertrokken Suzuki naar satellietteam LCR-Honda. Hoewel hij als enige Honda-rijder een race won in het huidige seizoen, klaagt hij al tijden over het gebrek aan steun vanuit HRC. Zo heeft hij nog niet mogen testen met het nieuwe Kalex-chassis. Rins had lange tijd de wens om bij Honda te blijven en in de komende jaren door te stoten naar het fabrieksteam. Hoewel hij nog twee jaar onder contract staat bij het Japanse merk, is er een clausule opgenomen waarin hij kan vertrekken als het fabrieksteam hem geen deal aanbiedt. Motorsport.com heeft vernomen dat Rins voorafgaand aan de zomerbreak een eenjarige Yamaha-deal aangeboden heeft gekregen. Het merk wilde zijn komst echter nog niet formeel bevestigen voordat de zaken met Morbidelli afgehandeld zouden zijn.

Bij Honda wordt Iker Lecuona gezien als mogelijke kandidaat om in 2024 terug te keren in de MotoGP. Hij neemt dit weekend de plek in van Rins, die vanwege een gebroken been de race op Silverstone aan zich voorbij moet laten gaan.