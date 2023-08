LCR Honda bevestigt komst Zarco in 2024, weg vrij voor Bezzecchi bij Pramac?

Na het Oostenrijkse MotoGP-weekend maakte Pramac bekend dat Johann Zarco de renstal na dit seizoen verlaat. De Fransman voegde zich in 2020 bij het Italiaanse Avintia, maakte in 2021 promotie naar Pramac en rijdt zodoende alweer een aantal seizoenen op de Ducati. De Fransman vertrekt volgend jaar naar LCR Honda en komt nu dus op een Japanse machine te rijden, al deed hij dat in 2019 ook drie races. Het is nog niet duidelijk wie zijn teamgenoot wordt. "We vinden het fijn om Johann welkom te heten bij LCR Honda nu alle details zijn geregeld en de handtekeningen zijn gezet", zegt teambaas Lucio Cecchinello. "Eind 2019 roken we al eventjes aan een samenwerking. Daar zagen we zijn potentieel en werkethiek. Er staan nog een hoop races op de planning voor dit seizoen, maar we kijken uit naar de start van een nieuw project in 2024."

Zarco's MotoGP-avontuur begon in 2017 bij Tech 3. Na twee seizoenen ruilde hij de Yamaha in voor een KTM toen de Fransman voor het fabrieksteam ging rijden. Met de RC16 kon Zarco niet goed uit de voeten, waardoor KTM en hij vroegtijdig uit elkaar gingen. De nu 33-jarige coureur reed in 2019 nog drie wedstrijden bij LCR Honda, alvorens hij naar Avintia switchte. Een pole-position en podium leverde hem promotie op naar Pramac, waar hem in 2021 een fabrieksmotor stond op te wachten. Bij Pramac pakte hij twaalf podiumplekken. "Het team heeft met Johann een significante stap voorwaarts gezet, niet in de laatste plaats door zijn immense talent", zei Pramac-chef Campinoti onlangs. "Ik vind het jammer dat hij in 2024 niet langer onderdeel is van onze familie, maar ik wens hem al het beste voor zijn toekomstige ondernemingen."

Met deze bevestiging valt er weer een puzzelstukje op zijn plek. De volgende die van team lijkt te wisselen is VR46-coureur Marco Bezzecchi. Zelf liet de Italiaan op de Red Bull Ring weten zijn beslissing te hebben gemaakt. De kans is groot dat de 24-jarige rijder volgend jaar naar Pramac switcht om op de meeste recente Ducati plaats te nemen. Mocht hij bij VR46 blijven, iets dat teambaas Valentino Rossi graag wil, dan rijdt Bezzecchi in 2024 op de Ducati van dit jaar. Mocht Bezzecchi naar Pramac verhuizen, dan heeft dat invloed op de toekomst van Franco Morbidelli. Hij verlaat Yamaha na dit seizoen en wordt gelinkt aan het plekje bij VR46 dat Bezzecchi achterlaat. Blijft Bezzecchi, dan is er voor Morbidelli eventueel ruimte bij Pramac.