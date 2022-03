Espargaro snelste in eerste training voor GP van Indonesië

Waar het donderdag stikheet was op het Mandalika Street Circuit en coureurs zich zelfs zorgen maakten over de omstandigheden, bleek het bij aanvang van de eerste training best mee te vallen. De buitentemperatuur bleef met 28 graden Celsius binnen het aanvaardbare. Dat had alles te maken met de regen die eerder op de dag viel.

De omstandigheden waren zeker tijdens de trainingen voor Moto3 en Moto2 verre van ideaal. Het circuit leek bij aanvang van de MotoGP-sessie iets schoner, maar coureurs kwamen lang niet aan de tijd die hier vorige maand gereden werd. Aan het begin van de sessie kwamen coureurs zelfs nog op regenbanden naar buiten. Die konden echter snel gewisseld worden voor slicks.

Met de onvoorspelbare weersverwachting in Indonesië gingen coureurs er in de slotfase van de sessie nog even voor zitten. Pol Espargaro bevestigde daar andermaal zijn goede vorm van de MotoGP-test. Hij was destijds de snelste met een lage 1.31’er, maar daar kwamen de coureurs vrijdagochtend niet aan. Met 1.33.499 was hij de rapste in de eerste training. Hij reed zijn tijd bij het vallen van de vlag. Miguel Oliveira eindigde op de tweede plaats voor Marc Marquez. Het drietal stond binnen een tiende van elkaar.

Het gaat naar de vierde plaats was groot. Franco Morbidelli klokte de vierde tijd op bijna vier tienden, Johann Zarco stond op zeven tienden achterstand op de vijfde plaats. Aleix Espargaro werd zesde voor Brad Binder en WK-leider Enea Bastianini. Francesco Bagnaia verbeterde zich in de slotfase naar de negende plaats, Joan Mir besloot de top-tien.

Regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo deed in de slotfase geen aanval op de snelste tijd. Hij eindigde op de zestiende plaats met een achterstand van 1,2 seconden op Espargaro.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Indonesië