Waarom MotoGP-coureurs zich zorgen maken over de GP van Indonesië

De lokale promotor heeft in de afgelopen maanden een gloednieuw circuit uit de grond gestampt op Lombok. Daar werd in februari al een wintertest gehouden, maar tijdens dat weekend waren er veel problemen met het circuit. Coureurs reden letterlijk de stenen uit het asfalt. Een deel van het circuit werd daarom opnieuw geasfalteerd voor aanvang van de Grand Prix. Bandenleverancier Michelin heeft voor de start van het weekend de bandenkeuze nog aangepast, mede ingegeven door het nieuwe asfalt. Het karkas van die band is niet gebruikt sinds de races van 2018 in Oostenrijk en Thailand.

Coureurs verwachten derhalve een moeilijk weekend. “Het kan om heel veel redenen erg chaotisch worden”, zegt RNF-coureur Andrea Dovizioso. “Maar dat is voor iedereen hetzelfde. We moeten er allemaal mee dealen. Het is een nieuw circuit, de temperatuur kun je je niet voorstellen zo hoog. Het is vandaag bijna onmogelijk om te rijden, het is gewoon te heet. Nog heter dan in Maleisië. De grip op het circuit zal elke ronde anders zijn, als ze het juiste materiaal hebben kan het circuit schoon zijn, maar ook dat is een vraagteken. In Qatar ging dat wel goed, daar was het vrij schoon ondanks dat we daar niet getest hebben. Het is dus wel mogelijk om de baan goed te krijgen. Maar we hebben ook een andere band, dat gaat echt op iedereen effect hebben.”

Tekst loopt door onder de foto

Een proefstart tijdens de recente MotoGP-test in Indonesië Foto: MotoGP

Aprilia-rijder Aleix Espargaro zegt dat coureurs getraind zijn om met de warmte om te gaan, maar stelt dat het wel degelijk op de limiet is voor zowel de mens als de machine. “Ik heb vandaag in mijn meeting met de engineers besproken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de motor zo koel mogelijk blijft”, aldus Espargaro. “We hebben verschillende procedures tijdens een weekend, we kunnen allerlei kleine dingen doen om een verschil te maken. Dat is wat we doen, maar uiteindelijk blijven het machines met redelijk kleine motoren en heel veel vermogen. Het is voor de motoren niet eenvoudig om ze koel te houden. Ik heb deze hitte zoals die hier is nog nooit gevoel, het is echt krankzinnig. We zagen een asfalttemperatuur van 65 graden, dat heb ik nooit eerder gezien. Het zal fysiek ook veel vragen van de rijers. Ik ben niet echt bezorgd over de coureurs, ik heb zelf heel goed getraind. Maar het gaat zeker tricky zijn. Als het warmer is dan 45 graden, dan is het gevaarlijk voor zowel de rijders als de motoren. De temperatuur ligt heel hoog, de motoren zijn gloeiendheet. We rijden in een leren pak, het gaat een fijne cocktail zijn.”

Oud-wereldkampioen Joan Mir denkt dat coureurs een manier moeten vinden om te overleven. “De hitte is hier heel extreem”, vindt de Suzuki-man. “Het wordt om meerdere redenen heel moeilijk. Niemand weet hoe de banden zullen reageren. Het tweede is het nieuwe asfalt in een van de sectoren. En dan de hitte, we moeten deze GP overleven. We moeten ontdekken hoe we competitief en snel kunnen zijn zonder dat we te veel van de banden vragen. Het wordt lastig, het is een echte uitdaging. Een mooie uitdaging, maar we moeten zien wat het wordt.”

Een deel van het circuit is voorzien van nieuw asfalt. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images