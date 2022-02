MotoGP-test Sepang: Wanneer is het en wat staat er op het spel?

Door de coronacrisis werd de hele testfase van het MotoGP-seizoen 2021 afgewerkt in Qatar, de locatie van de eerste ronde van het kampioenschap. Dit jaar is het Sepang International Circuit echter weer de gastheer van een belangrijke meting voor de start van het nieuwe seizoen. De tweede test wordt afgewerkt op het nieuwe Mandalika Street Circuit, waar de MotoGP dit jaar voor het eerst gaat racen. Het betekent ook dat er voor het eerst in jaren geen officiële testdag gehouden wordt op het Losail Circuit in Qatar.

Wanneer is de MotoGP-test in Sepang?

Datum: 5 en 6 februari 2022

Tijden: 03.00 uur – 11.00 uur Nederlandse tijd

In totaal worden er in aanloop naar het nieuwe seizoen vijf officiële testdagen afgewerkt. In het weekend van 5 en 6 februari is er in totaal maar liefst zestien uur tijd om het nieuwe materiaal aan de tand te voelen. Na de tweedaagse test in Sepang verkast de MotoGP-paddock naar Indonesië voor een kennismaking met het nieuwe Mandalika Street Circuit op het eiland Lombok.

De belangrijkste thema’s voor de Sepang MotoGP-test

Er zijn meerdere factoren die de MotoGP-test in Sepang de moeite waard maken om te volgen. We zetten ze hieronder voor je op een rij.

De debutanten en verschuivingen

Aan het begin van elk seizoen vinden er binnen de MotoGP verschuivingen plaats op het gebied van personeel, zowel op als naast de baan. Ook in 2022 is dat het geval. Er stromen maar liefst vijf debutanten in, waarvan twee op een Ducati: Fabio di Giannanontonio (Gresini Ducati) en Marco Bezzecchi (VR46 Ducati). Het Tech3 KTM-team heeft een volledig nieuwe line-up met een potent duo, dat elkaar afgelopen seizoen meer dan eens tegenkwam in de intense strijd om de Moto2-titel: wereldkampioen Remy Gardner en zijn rivaal Raul Fernandez. De derde debutant is Darryn Binder, die de afgelopen jaren in de Moto3-klasse reed. Hij stapt op de M1 bij het nieuwgevormde RNF Yamaha-team van teambaas Razlan Razali.

Bij Petronas Yamaha SRT reed Andrea Dovizioso afgelopen seizoen al wat races, maar nu keert hij voor het hele seizoen terug op de nieuwste Yamaha M1. Verder begint Maverick Viñales aan zijn eerste volledige seizoen bij Aprilia nadat hij halfweg 2021 vertrok bij Yamaha. Franco Morbidelli vormt daarom dit seizoen een team met Fabio Quartararo, net als in 2019 en 2020. De andere teams hebben hun vaste rijders veelal binnengehouden voor het aankomende seizoen. Het duurt echter niet lang meer tot verschuivingen op zullen treden. Aan het eind van 2022 lopen de huidige contracten van de meeste fabrieksrijders af.

Het einde van de ‘bevriezing’

Toen het coronavirus begin 2020 de kop opstak besloten de fabrikanten in samenspraak met de mondiale motorsportfederatie FIM en promotor Dorna om de ontwikkeling van de motoren grotendeels stil te leggen. Zo konden fabrikanten de elementaire én dure onderdelen van de motorfietsen niet verbeteren. Onder andere de motorblokken mochten gedurende die periode niet ontwikkeld worden. Ook de aerodynamische pakketten mochten niet aangepast worden als gevolg van de bevriezing. Die termijn is op 31 december 2021 afgelopen en het betekent dat de fabrikanten weer helemaal los mogen gaan. Zo heeft Ducati al door laten schemeren dat er een nieuw motorblok aan zit te komen met nog meer vermogen.

Het betekent ook dat KTM, Yamaha, Suzuki en Honda met een verbeterde machine kunnen komen. Aprilia mocht ook tijdens de bevriezing blijven ontwikkelen omdat het merk nog onder het concessiesysteem valt.

De fitheid van Marc Marquez en de staat van Honda

Marc Marquez maakte tijdens een recente persconferentie van Honda een uitstekende indruk. De achtvoudig wereldkampioen heeft sindsdien alweer enkele dagen op de straatversie van de RC213V gezeten om zich voor te bereiden op de test in Sepang. Door de verplichte rust heeft Marquez meer tijd gehad om te herstellen van zijn armblessure en tegelijkertijd is zijn diplopie ook weer dusdanig hersteld dat hij weer op hoge snelheid mag rijden. Het wordt interessant om te zien hoe goed Marquez voor de dag komt.

Tegelijkertijd is de Sepang-test voor Honda én Marquez een belangrijk meetmoment. De constructeur kwam in november in Jerez met een nieuwe machine op de proppen, maar de kopman van het project heeft er nog niet mee kunnen rijden. Daar komt in Sepang verandering in. De feedback van Marquez zal belangrijk zijn voor de verdere ontwikkeling van de motorfiets, al heeft Marquez de afgelopen jaren bewezen dat hij ook met een minder waardige machine competitief kan zijn.

De zoektocht naar snelheid bij Yamaha en Suzuki

Bij Yamaha en Suzuki hebben beide topcoureurs zich vorig jaar al eens kritisch uitgelaten. Fabio Quartararo en Joan Mir werden om de oren gereden wat betreft de topsnelheid en moesten grote risico’s nemen om hun achterstand weer goed te maken. Quartararo haalde desondanks de wereldtitel binnen, Mir eindigde in 2021 nog als derde in het eindklassement. Voor 2022 was de wens van beide heren echter duidelijk: respectievelijk Yamaha en Suzuki moeten aan de bak om iets te doen aan de op handen zijnde dominantie van Ducati. Tegelijkertijd azen de beide coureurs op een nieuw contract, iets dat in Sepang achter de schermen ook nog een factor kan worden.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Hoe volg ik de MotoGP-test in Sepang?

De MotoGP-test in Maleisië is in 2022 niet live op televisie te volgen. Via de website MotoGP.com worden dagelijkse updates verzorgd en elke dag is het laatste half uur van de test te zien voor abonnees van de MotoGP Videopass. De MotoGP-test volgen kan ook via Motorsport.com Nederland met de dagelijkse verslagen, tijdenlijsten en reacties van de hoofdrolspelers.

Wanneer is de eerste MotoGP-race van 2022?

Datum: Zondag 6 maart 2022

Race: Grand Prix van Qatar

Circuit: Losail International Circuit

De komende dagen en weken wordt er volop getest in Maleisië en Indonesië, daarna gaat de focus richting het Losail Circuit in Qatar. Daar wordt op zondag 6 maart de eerste ronde van het MotoGP-wereldkampioenschap 2022 gehouden.