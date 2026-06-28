MotoGP Assen: Volledige startgrid

Aprilia bezette voor het eerst in de geschiedenis de top vier plekken in de kwalificatie, met fabrieksrijder Jorge Martin die de aanval van de fabriek uit Noale vanaf poleposition zal leiden in de Dutch Grand Prix.

Hij krijgt op de eerste rij gezelschap van de in vorm verkerende Ai Ogura van Trackhouse en kampioenschapsleider Marco Bezzecchi.

Raul Fernandez zal als vierde op de grid starten, maar hij was de snelste Aprilia in de kwalificatie totdat zijn beste tijd werd geschrapt wegens een kleine overtreding van de track limits. Bovendien won hij ook de sprintrace van zaterdag op overtuigende wijze.

De beste niet-Aprilia op de grid is Francesco Bagnaia op de fabrieks-Ducati op de vijfde plaats, met VR46's Fabio di Giannantonio en teamgenoot Marc Marquez die direct achter hem starten.

Pedro Acosta zal als achtste van start gaan nadat hij in de kwalificatie opnieuw met technische problemen op zijn KTM kampte, terwijl Fabio Quartararo en Joan Mir de beste vertegenwoordigers zullen zijn voor respectievelijk Yamaha en Honda op de negende en 10e plaats.

Franco Morbidelli, die zich oorspronkelijk als 13e kwalificeerde, krijgt drie plaatsen gridstraf voor het hinderen van Enea Bastianini tijdens de training.