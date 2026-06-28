Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

LIVE: Updates F1 Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
LIVE: Updates F1 Grand Prix van Oostenrijk

Alonso heeft vertrouwen in vooruitgang ondanks de achterstand van Aston Martin op Cadillac in de kwalificatie in Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Alonso heeft vertrouwen in vooruitgang ondanks de achterstand van Aston Martin op Cadillac in de kwalificatie in Oostenrijk

Live: Volg de MotoGP Grand Prix van Nederland op het moment zelf

MotoGP
TT Assen
Live: Volg de MotoGP Grand Prix van Nederland op het moment zelf

Stella roept McLaren op om de ontwikkelings"intensiteit" op te voeren om Mercedes in te halen

Formule 1
GP van Oostenrijk
Stella roept McLaren op om de ontwikkelings"intensiteit" op te voeren om Mercedes in te halen

"Ze weten het" – Max Verstappen stelt dat Red Bull weet wat er nodig is om hem te behouden

Formule 1
GP van Oostenrijk
"Ze weten het" – Max Verstappen stelt dat Red Bull weet wat er nodig is om hem te behouden

Hoe Hamilton denkt dat Ferrari Mercedes kan verslaan in de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Hoe Hamilton denkt dat Ferrari Mercedes kan verslaan in de F1 Grand Prix van Oostenrijk

Geblesseerde Aldeguer zegt dat hij niet meer zal racen "tot na de zomer"

MotoGP
TT Assen
Geblesseerde Aldeguer zegt dat hij niet meer zal racen "tot na de zomer"

Cadillac F1-updates tonen potentie, maar hete GP van Oostenrijk wordt lakmoesproef

Formule 1
GP van Oostenrijk
Cadillac F1-updates tonen potentie, maar hete GP van Oostenrijk wordt lakmoesproef
MotoGP TT Assen

MotoGP Assen: Volledige startgrid

Bekijk de volledige startgrid voor de Grand Prix van Nederland 2026 op het TT Circuit Assen.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Gepubliceerd:
Actie starten

Aprilia bezette voor het eerst in de geschiedenis de top vier plekken in de kwalificatie, met fabrieksrijder Jorge Martin die de aanval van de fabriek uit Noale vanaf poleposition zal leiden in de Dutch Grand Prix.

Hij krijgt op de eerste rij gezelschap van de in vorm verkerende Ai Ogura van Trackhouse en kampioenschapsleider Marco Bezzecchi.

Raul Fernandez zal als vierde op de grid starten, maar hij was de snelste Aprilia in de kwalificatie totdat zijn beste tijd werd geschrapt wegens een kleine overtreding van de track limits. Bovendien won hij ook de sprintrace van zaterdag op overtuigende wijze.

De beste niet-Aprilia op de grid is Francesco Bagnaia op de fabrieks-Ducati op de vijfde plaats, met VR46's Fabio di Giannantonio en teamgenoot Marc Marquez die direct achter hem starten.

Pedro Acosta zal als achtste van start gaan nadat hij in de kwalificatie opnieuw met technische problemen op zijn KTM kampte, terwijl Fabio Quartararo en Joan Mir de beste vertegenwoordigers zullen zijn voor respectievelijk Yamaha en Honda op de negende en 10e plaats.

Franco Morbidelli, die zich oorspronkelijk als 13e kwalificeerde, krijgt drie plaatsen gridstraf voor het hinderen van Enea Bastianini tijdens de training.

GRID

Alle statistieken
Pos Rijder # Motor Tijd Km/u
1 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia

1'30.812

180.055
2 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia

+0.011

1'30.823

180.033
3 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia

+0.033

1'30.845

179.990
4 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia

+0.103

1'30.915

179.851
5 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati

+0.118

1'30.930

179.821
6 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati

+0.143

1'30.955

179.772
7 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati

+0.319

1'31.131

179.425
8 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM

+0.412

1'31.224

179.242
9 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha

+0.504

1'31.316

179.061
10 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda

+0.692

1'31.504

178.693
11 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM

+0.792

1'31.604

178.498
12 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati

+0.889

1'31.701

178.309
13 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda

+0.906

1'31.718

178.276
14 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM

+1.110

1'31.922

177.881
15 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha

+1.273

1'32.085

177.566
16 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati

+0.614

1'31.426

178.846
17 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda

+1.350

1'32.162

177.418
18 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha

+1.555

1'32.367

177.024
19 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM

+1.978

1'32.790

176.217
20 Spain A. Fernández Yamaha MotoGP Team 47 Yamaha

+2.075

1'32.887

176.033
21 United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda

+2.166

1'32.978

175.860
22 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha

+2.313

1'33.125

175.583
Volledige uitslag

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

LIVE: Updates F1 Grand Prix van Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
LIVE: Updates F1 Grand Prix van Oostenrijk

Alonso heeft vertrouwen in vooruitgang ondanks de achterstand van Aston Martin op Cadillac in de kwalificatie in Oostenrijk

Formule 1
GP van Oostenrijk
Alonso heeft vertrouwen in vooruitgang ondanks de achterstand van Aston Martin op Cadillac in de kwalificatie in Oostenrijk

Live: Volg de MotoGP Grand Prix van Nederland op het moment zelf

MotoGP
TT Assen
Live: Volg de MotoGP Grand Prix van Nederland op het moment zelf

Stella roept McLaren op om de ontwikkelings"intensiteit" op te voeren om Mercedes in te halen

Formule 1
GP van Oostenrijk
Stella roept McLaren op om de ontwikkelings"intensiteit" op te voeren om Mercedes in te halen
Vorig artikel Marquez voelt zich “ongemakkelijk en inconsistent” na de sprint van de Dutch GP: “Ik kan niet meer doen”
Volgend artikel Geblesseerde Aldeguer zegt dat hij niet meer zal racen "tot na de zomer"

Beste reacties
Meer van
Rachit Thukral

Marquez voelt zich “ongemakkelijk en inconsistent” na de sprint van de Dutch GP: “Ik kan niet meer doen”

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Marquez voelt zich “ongemakkelijk en inconsistent” na de sprint van de Dutch GP: “Ik kan niet meer doen”

Waarom het fabrieksteam van Aprilia verloor van het satellietteam Trackhouse in de MotoGP-sprint van Assen

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Waarom het fabrieksteam van Aprilia verloor van het satellietteam Trackhouse in de MotoGP-sprint van Assen

Acosta over de problemen bij KTM: “Wie zegt dat het niet opnieuw zal gebeuren?”

MotoGP
MotoGP
TT Assen
Acosta over de problemen bij KTM: “Wie zegt dat het niet opnieuw zal gebeuren?”