MotoGP Assen: Volledige startgrid
Bekijk de volledige startgrid voor de Grand Prix van Nederland 2026 op het TT Circuit Assen.
Aprilia bezette voor het eerst in de geschiedenis de top vier plekken in de kwalificatie, met fabrieksrijder Jorge Martin die de aanval van de fabriek uit Noale vanaf poleposition zal leiden in de Dutch Grand Prix.
Hij krijgt op de eerste rij gezelschap van de in vorm verkerende Ai Ogura van Trackhouse en kampioenschapsleider Marco Bezzecchi.
Raul Fernandez zal als vierde op de grid starten, maar hij was de snelste Aprilia in de kwalificatie totdat zijn beste tijd werd geschrapt wegens een kleine overtreding van de track limits. Bovendien won hij ook de sprintrace van zaterdag op overtuigende wijze.
De beste niet-Aprilia op de grid is Francesco Bagnaia op de fabrieks-Ducati op de vijfde plaats, met VR46's Fabio di Giannantonio en teamgenoot Marc Marquez die direct achter hem starten.
Pedro Acosta zal als achtste van start gaan nadat hij in de kwalificatie opnieuw met technische problemen op zijn KTM kampte, terwijl Fabio Quartararo en Joan Mir de beste vertegenwoordigers zullen zijn voor respectievelijk Yamaha en Honda op de negende en 10e plaats.
Franco Morbidelli, die zich oorspronkelijk als 13e kwalificeerde, krijgt drie plaatsen gridstraf voor het hinderen van Enea Bastianini tijdens de training.
GRID
|Pos
|Rijder
|#
|Motor
|Tijd
|Km/u
|1
|J. Martín Aprilia Racing
|89
|Aprilia
|
1'30.812
|180.055
|2
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|
+0.011
1'30.823
|180.033
|3
|M. Bezzecchi Aprilia Racing
|72
|Aprilia
|
+0.033
1'30.845
|179.990
|4
|R. Fernández Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|
+0.103
1'30.915
|179.851
|5
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|
+0.118
1'30.930
|179.821
|6
|F. Di Giannantonio VR46 Racing Team
|49
|Ducati
|
+0.143
1'30.955
|179.772
|7
|M. Márquez Ducati Team
|93
|Ducati
|
+0.319
1'31.131
|179.425
|8
|P. Acosta KTM Factory Racing
|37
|KTM
|
+0.412
1'31.224
|179.242
|9
|F. Quartararo Yamaha MotoGP Team
|20
|Yamaha
|
+0.504
1'31.316
|179.061
|10
|J. Mir Honda HRC
|36
|Honda
|
+0.692
1'31.504
|178.693
|11
|E. Bastianini KTM Tech3
|23
|KTM
|
+0.792
1'31.604
|178.498
|12
|Á. Márquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|
+0.889
1'31.701
|178.309
|13
|D. Moreira Honda LCR
|11
|Honda
|
+0.906
1'31.718
|178.276
|14
|B. Binder KTM Factory Racing
|33
|KTM
|
+1.110
1'31.922
|177.881
|15
|Á. Rins Yamaha MotoGP Team
|42
|Yamaha
|
+1.273
1'32.085
|177.566
|16
|F. Morbidelli VR46 Racing Team
|21
|Ducati
|
+0.614
1'31.426
|178.846
|17
|L. Marini Honda HRC
|10
|Honda
|
+1.350
1'32.162
|177.418
|18
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|
+1.555
1'32.367
|177.024
|19
|M. Viñales KTM Tech3
|12
|KTM
|
+1.978
1'32.790
|176.217
|20
|A. Fernández Yamaha MotoGP Team
|47
|Yamaha
|
+2.075
1'32.887
|176.033
|21
|C. Crutchlow Honda LCR
|35
|Honda
|
+2.166
1'32.978
|175.860
|22
|T. Razgatlioglu Pramac Racing
|7
|Yamaha
|
+2.313
1'33.125
|175.583
|Volledige uitslag
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
LIVE: Updates F1 Grand Prix van Oostenrijk
Alonso heeft vertrouwen in vooruitgang ondanks de achterstand van Aston Martin op Cadillac in de kwalificatie in Oostenrijk
Live: Volg de MotoGP Grand Prix van Nederland op het moment zelf
Stella roept McLaren op om de ontwikkelings"intensiteit" op te voeren om Mercedes in te halen
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties