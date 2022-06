Marquez geeft update over herstel: "Ik heb geen pijn meer"

De plannen voor een operatie ontstonden volgens Marc Marquez vorig jaar september. Rond het Franse Grand Prix-weekend werd de knoop definitief doorgehakt en besloten voor een vierde ingreep aan zijn rechter bovenarm te gaan. Marquez werd begin juni geopereerd in de Verenigde Staten en met succes. De MotoGP-rijder werd vrij snel na de ingreep ontslagen uit het ziekenhuis. Wel had hij naar eigen zeggen veel pijn.

"Maar nu voelt het vrij goed, ik heb geen pijn meer", laat de voormalig MotoGP-kampioen weten. "Mijn arm is nog gemobiliseerd en ik doe nog een aantal lichte oefeningen. Ik ben gemotiveerd en voel me goed. Ik kan niet wachten om aan mijn volledige herstel te beginnen en te kijken of mijn arm gaat doen wat 'ie moet doen." Met de ingreep hoopt Marquez straks weer zonder pijn deel te nemen aan races. "Daar hoop ik vurig op. Want ik had de laatste tijd niet echt het idee dat ik het nog langer had kunnen volhouden op deze manier, misschien maximaal twee jaar. Ik hoop er echt op dat ik weer competitief kan zijn zonder pijn en dat ik gewoon de lol terugkrijg op de motor."

De Spaanse coureur moet over een aantal weken naar het ziekenhuis om een röntgenfoto te laten maken. Op basis van die uitslag wordt een herstelplan gemaakt. Tot die tijd geniet Marquez van zijn vakantie, aangezien hij nog niet mag beginnen aan het volledige herstel. "Ik heb veel vrije tijd nu, maar ik plan elke dag wat in", vervolgt hij. "Ik probeer me daarnaast ook bezig te houden met het team, mijn familie en dingen rond het huis. 's Middags werk ik rustig aan mijn onderlichaam en mijn linkerarm. Mijn motivatie komt voornamelijk uit mijn passie en enthousiasme. Dit is al tien jaar hetzelfde. Op deze manier houd ik ook mijn doel voor ogen en dat is lol hebben en competitief zijn, zonder pijn."

Marquez krijgt voldoende ondersteuning, waaronder van voormalig MotoGP-coureur Alex Criville die iets soortgelijks heeft meegemaakt. Daarnaast is er ook veel contact met Honda-teambaas Alberto Puig en Mick Doohan. "Zij adviseren mij en ik wil ze bedanken voor hun support."