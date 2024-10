Márquez blijft terughoudend: "Vandaag waren mijn omstandigheden"

Nadat de eerste vrije training verregende en niet werd afgewerkt, klokte Marc Márquez de snelste tijd in de enige overgebleven vrijdagse oefensessie voor de Grand Prix van Australië. De Gresini-rijder was vrijwel de hele sessie bovenaan de ranglijst te vinden en bleek uiteindelijk net iets sneller dan broertje en teamgenoot Álex Márquez. Zo dwong Márquez rechtstreekse plaatsing af voor het tweede deel van de kwalificatie, maar na afloop van de sessie wilde hij nog geen conclusies trekken. "We kunnen zeggen dat het vandaag mijn omstandigheden waren", verklaarde hij na afloop van de enige training. "Een van mijn sterke punten is dat ik me goed en snel kan aanpassen aan de omstandigheden."

"Door het feit dat we niet reden in VT1 en meteen naar de training gingen, kreeg de baan steeds meer grip en dus moet je je zo snel mogelijk aanpassen aan de omstandigheden." Dat lukte met de snelste tijd dus met verve voor Márquez. Het gevoel van de Spanjaard was goed, maar hij zat wel nog met enkele vraagtekens. "Ik verwacht dat de anderen, en vooral [Jorge] Martín, morgen een grotere stap zullen zetten. Het gaat echter goed. Het klopt dat dit historisch gezien een van mijn betere circuits is, waar ik min of meer ieder jaar snel ben geweest. De motor heeft veel grip en natuurlijk helpt het asfalt. Morgen is het belangrijkste dat we meer leren over de achterband, daar moeten we de juiste optie voor de race voor vinden."

Phillip Island is sinds het vorige bezoek van de MotoGP in 2023 opnieuw geasfalteerd. De nieuwe asfaltlaag biedt niet alleen meer grip, maar lijkt ook voor meer bandenslijtage te zorgen. Dat belooft de keuze voor de juiste achterband lastig te maken. Na de vrijdagse actie is het Márquez in ieder geval nog niet duidelijk welke rubbersamenstelling hij moet kiezen voor de races. "Ik heb alleen de zachte achterband geprobeerd, maar ik zag wel dat enkele Ducati's met de medium hebben gereden", aldus de zesvoudig MotoGP-kampioen. "Nu is het tijd om te analyseren en morgen gaan we het natuurlijk opnieuw proberen."