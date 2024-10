Eerste MotoGP-training Australië afgelast op doorweekt Phillip Island

Nadat de Moto2 en Moto3 hun eerste oefensessies voor de Australische Grand Prix hadden afgewerkt, was het eigenlijk de beurt aan de MotoGP-rijders om aan hun raceweekend te beginnen. Zware regenval gooide echter roet in het eten. De wedstrijdleiding stelde de start van de 45 minuten durende sessie meermaals uit om te proberen voor baanactie te zorgen. Een uur en veertig minuten na de geplande starttijd van 10.45 uur lokale tijd - 01.45 uur in Nederland - werd de pitlane alsnog geopend, maar de vreugde was van korte duur. Nadat niemand in actie kwam, besloot de wedstrijdleiding om de pits weer te sluiten en VT1 af te gelasten.

"We hebben wat aquaplaning en het is beter om te wachten totdat de regen stopt", vertelde meervoudig MotoGP-racewinnaar Loris Capirossi, die als safety car-bestuurder meerdere ronden reed op het natte Phillip Island en het publiek trakteerde op meerdere drifts. De verwachting is dat de afgelasting van de eerste training ook enige gevolgen heeft voor het schema voor de rest van het weekend. De tweede vrijdagse training, die om 06.00 uur Nederlandse tijd begint, blijft ongewijzigd en duurt nog altijd zestig minuten. Wel wordt de tweede vrije training, die zaterdagochtend lokale tijd wordt verreden, mogelijk met tien minuten verlengd tot veertig minuten om de verloren baantijd ietwat te compenseren.

De weergoden roeren zich zodoende voor het tweede jaar op rij tijdens het MotoGP-weekend op Phillip Island. Vorig jaar werd het programma helemaal omgegooid vanwege de verwachting van slecht weer. De Grand Prix van Australië werd verplaatst naar de zaterdag en volgens de nieuwe planning afgewerkt met Johann Zarco als winnaar. De sprintrace werd zodoende verplaatst naar zondag en viel op die dag ten prooi aan het slechte weer. Doordat het ook hard waaide op de Australische omloop, voelde de wedstrijdleiding zich genoodzaakt om de korte MotoGP-race af te gelasten.