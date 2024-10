Het MotoGP-weekend in Australië begon voor de rijders uit de koningsklasse later dan oorspronkelijk gepland. Doordat de eerste vrije training wegens zware regenval werd afgelast, meldden ze zich om 15.00 uur lokale tijd - 06.00 uur in Nederland - op de baan voor hun eerste meters van het weekend. Dat deden ze tijdens de zestig minuten durende training, waarin ook tien startbewijzen voor Q2 werden verdeeld. Hoewel er nog altijd dreiging van regenval was, begon de MotoGP-training met een droge asfaltlaag en her en der zelfs wat ruimte voor de zon.

De openingsfase van de training werd zodoende een drukke bedoening, waarin het nog niet lekker liep voor titelkandidaten Jorge Martín en Francesco Bagnaia. Eerstgenoemde tekende in zijn eerste vliegende ronde voor de eerste crash van de sessie door onderuit te gaan in bocht vier, waarna hij terugkeerde in de pits. Ook Bagnaia keerde vervolgens zonder een tijd te rijden terug naar zijn pitbox. Beide rijders keerden na ruim tien minuten terug op de baan, maar een korte rode vlag na een kwartier liet ze zonder tijd terugkeren naar de pits. Marc Márquez had op dat moment de koppositie in handen. De Gresini-rijder stond vrijwel het gehele eerste kwartier bovenaan en kwam via meerdere verbeteringen op 1.29.020 uit.

Márquez blijft snel na rode vlag

Slechts drie minuten na het zwaaien van de rode vlag wegens de veiligheid werd de groene vlag weer gezwaaid. De meeste rijders grepen het moment aan om terug te keren op het asfalt, wat gold voor onder meer Martín en Bagnaia. Eerstgenoemde snelde vervolgens met zijn tweede poging naar de tweede tijd, al had Bagnaia meer moeite om in de top-tien te geraken. Dat lukte kortstondig, maar de Ducati-rijder viel daarna weer terug naar de twaalfde positie. Andere rijders wisten zich in deze fase van de training ook te verbeteren. Zo snelde lokale held Jack Miller met nog 35 minuten voor de boeg naar 1.28.731 en de snelste tijd.

Heel lang kon Miller niet van de koppositie genieten, want met 27 minuten te gaan nam Márquez de eerste plek weer over. Met twee verbeteringen scherpte hij de snelste tijd aan tot 1.28.454. Martín sloot enkele minuten later aan op de tweede stek, terwijl Bagnaia zich in deze fase op de vierde positie meldde. Andere rijders deden in deze fase echter ook een poging om zich te verbeteren en een plekje in Q2 veilig te stellen. Een verbetering bracht Marco Bezzecchi naar de tweede positie, terwijl Enea Bastianini zich op de vijfde positie ook voor teamgenoot Bagnaia nestelde. De grootste verrassing was echter Johann Zarco, die zijn LCR Honda met nog dertien minuten voor de boeg knap naar de tweede tijd sleurde.

Grote namen vallen buiten de boot

De koppositie zou ook nog enkele malen van eigenaar wisselen. Zo nam Maverick Viñales de eerste plek kortstondig over, voordat Márquez weer counterde en 1.27.770 op de klokken zette. Daarna werd nog wel aangezet, maar de tijd van de zesvoudig MotoGP-kampioen bleef buiten bereik - mede door late crashes van Lorenzo Savadori, Jack Miller en Pedro Acosta. Álex Márquez ging op het laatste moment naar de tweede plek, voor Bezzecchi, Martín en Bagnaia. Viñales eindigde op de zesde positie, terwijl Brad Binder, Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli en Álex Rins zich met een plekje in de top-tien eveneens plaatsten voor Q2.

Dat houdt in dat diverse grote namen zaterdag al in Q1 op het asfalt verschijnen op Phillip Island. Fabio Quartararo viel met 0.015 seconde buiten de boot, terwijl ook Miller, Acosta en Bastianini zich niet plaatsten voor Q2. Ook alle Honda-rijders, Aleix Espargaro, Augusto Fernández en beide Trackhouse-rijders moeten zich in Q1 al op de baan melden. Eerst volgt zaterdagochtend om 10.10 uur lokale tijd - 01.10 uur in Nederland - nog de tweede en afsluitende vrije training.

Uitslag training MotoGP GP van Australië