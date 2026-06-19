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Márquez snelste in eerste training Brno, Quartararo verrast met P2

Marc Márquez heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Tsjechië als snelste afgesloten, al eindigde zijn sessie voortijdig door een crash. Fabio Quartararo maakte indruk door de tweede tijd te rijden.

Vincent Lalanne-Sicaud
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

Foto: MotoGP

Onder zonnige omstandigheden en bij hoge temperaturen ging het MotoGP-weekend op het vernieuwde circuit van Brno van start. Bij aanvang van de sessie bedroeg de luchttemperatuur al 28 graden, terwijl het asfalt was opgewarmd tot 40 graden.

De training begon direct chaotisch. Pedro Acosta ging onderuit in bocht 9, terwijl Maverick Viñales crashte in bocht 8. Marco Bezzecchi schoot zonder tijd neer te zetten rechtdoor de grindbak in bij bocht 13. Ook Diogo Moreira kende geen vlekkeloze start: de Braziliaan zette weliswaar een snelle ronde neer, maar ging vervolgens hard onderuit in bocht 8. Hij kon op eigen kracht weer opstaan.

 

In de tijdenlijst namen de Ducati-coureurs al snel het heft in handen. Eerst was Fabio Di Giannantonio de snelste man, waarna Francesco Bagnaia de leiding overnam. De Italiaan had vooraf aangegeven veel vertrouwen te hebben voor Brno, een circuit dat hem goed ligt, mits hij de grip aan de achterzijde vindt die hij de laatste races miste.

 

Vervolgens namen Fermín Aldeguer en Marc Márquez de eerste plaats over. Márquez kende daarbij een momentje in bocht 13, maar hield zijn Ducati overeind. Daarna zette hij zijn dominantie kracht bij door zijn eigen toptijd met bijna drie tienden aan te scherpen. Daarmee sloeg hij een gat van meer dan zeven tienden naar de rest van het veld.

Jorge Martín kende ondertussen een bewogen sessie. De Aprilia-coureur ging na een fout in de voorlaatste bocht onbedoeld de pitstraat in en kreeg later ook nog te maken met een technisch probleem. Na stil te zijn gevallen langs de baan kon hij terugkeren naar de garage en zijn training vervolgen op zijn tweede motor.

Hoewel Bagnaia het gat nog wist te verkleinen tot 0.376 seconde, kwam niemand echt in de buurt van Márquez. Raúl Fernández, die pas drie dagen hersteld is van een blindedarmontsteking, ging knap naar de tweede tijd op iets meer dan twee tienden van zijn landgenoot. In de slotfase ging Márquez echter onderuit in bocht 7. De crash leek onschuldig, maar betekende wel het einde van zijn training. Door de gele vlag die daarop volgde, konden verschillende rijders hun snelle ronde niet afmaken.

 

Fabio Quartararo was een van de weinige coureurs die in de slotfase een nieuwe medium band monteerde en ging daarop nog wel verrassend naar de tweede tijd, op exact twee tienden achter Márquez. Fernández sloot de sessie zodoende af als derde, gevolgd door Joan Mir. Ai Ogura completeerde de top-vijf. Bagnaia eindigde als zesde, voor Aldeguer en Di Giannantonio. Acosta wist zich bij het uithangen van de vlag nog naar de negende plaats op te werken, net voor Luca Marini.

De fabriekscoureurs van Aprilia bleven wat achter. Martín eindigde als veertiende, terwijl Bezzecchi genoegen moest nemen met de zestiende plaats. Opvallend was ook de terugkeer van Álex Márquez. Een maand na zijn zware crash tijdens de Grand Prix van Catalonië verscheen de Spanjaard weer op het circuit. Ondanks blessures aan zijn sleutelbeen en een rugwervel werkte hij elf ronden af en noteerde hij de achttiende tijd. Voor de rest van het weekend moet hij nog wel opnieuw medisch worden gekeurd.

Uitslag eerste training GP van Tsjechië

Alle statistieken
 
Pos Rijder # Motor Ronden Tijd Interval Km/u Topsnelheid
1 Spain M. Márquez Ducati Team 93 Ducati 13

1'53.303

   171.670  
2 France F. Quartararo Yamaha MotoGP Team 20 Yamaha 16

+0.200

1'53.503

 0.200 171.368  
3 Spain R. Fernández Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 17

+0.210

1'53.513

 0.010 171.353  
4 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 17

+0.220

1'53.523

 0.010 171.337  
5 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 17

+0.318

1'53.621

 0.098 171.190  
6 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 15

+0.376

1'53.679

 0.058 171.102  
7 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 15

+0.476

1'53.779

 0.100 170.952  
8 Italy F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 49 Ducati 15

+0.484

1'53.787

 0.008 170.940  
9 Spain P. Acosta KTM Factory Racing 37 KTM 14

+0.518

1'53.821

 0.034 170.889  
10 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 17

+0.542

1'53.845

 0.024 170.853  
11 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 15

+0.623

1'53.926

 0.081 170.731  
12 Spain Á. Rins Yamaha MotoGP Team 42 Yamaha 14

+0.625

1'53.928

 0.002 170.728  
13 Spain M. Viñales KTM Tech3 12 KTM 14

+0.672

1'53.975

 0.047 170.658  
14 Spain J. Martín Aprilia Racing 89 Aprilia 16

+0.712

1'54.015

 0.040 170.598  
15 Italy F. Morbidelli VR46 Racing Team 21 Ducati 16

+0.872

1'54.175

 0.160 170.359  
16 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing 72 Aprilia 17

+0.891

1'54.194

 0.019 170.331  
17 South Africa B. Binder KTM Factory Racing 33 KTM 16

+0.946

1'54.249

 0.055 170.249  
18 Spain Á. Márquez Gresini Racing 73 Ducati 13

+1.216

1'54.519

 0.270 169.847  
19 Brazil D. Moreira Honda LCR 11 Honda 13

+1.385

1'54.688

 0.169 169.597  
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+1.487

1'54.790

 0.102 169.446  
21 Italy E. Bastianini KTM Tech3 23 KTM 15

+1.591

1'54.894

 0.104 169.293  
22 United Kingdom C. Crutchlow Honda LCR 35 Honda 15

+2.003

1'55.306

 0.412 168.688  
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