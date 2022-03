Marquez mist vertrouwen, maar is content met vijfde plek in Qatar

Op de eerste race met de nieuwe Honda RC213V ging Marc Marquez naar de vijfde plaats. De zesvoudig MotoGP-kampioen is nog niet helemaal thuis op de nieuwe motor, die na een paar moeizame seizoenen radicaal veranderd werd. De achterkant van de machine geeft coureurs nu veel meer grip, daar staat tegenover dat Marquez minder gevoel heeft met de voorkant. Het leverde hem zondagochtend in de opwarmsessie voor de race een crash op, waardoor hij met iets minder vertrouwen aan de openingswedstrijd van het seizoen begon.

“Er speelden twee factoren”, zegt Marquez over de Grand Prix van Qatar. “Ik was mijn vertrouwen met de voorkant een beetje kwijt na de crash, dat is iets waar ik nog mee worstel. Zeker in de trainingen zoek ik naar de limiet om het beter te begrijpen, dan kun je crashen zonder al te grote gevolgen. Maar in de race kun je je geen crash veroorloven. Ik ging in de warm-up onderuit en daardoor sloop er toch wel twijfel in. De tweede factor is dat ik hier altijd problemen heb om de voorband aan de grond te houden. Dat was in de race niet anders terwijl de anderen met dezelfde banden reden.”

Regerend MotoGP-wereldkampioen Fabio Quartararo en vice-kampioen Francesco Bagnaia verspeelden zondagavond punten in de Grand Prix van Qatar. Marquez kan daarom gezien worden als een van de winnaars van de race. De coureur is content met P5 en de eerste punten: “Maar zelfs met die problemen was de vijfde plaats een hele respectabele uitslag, zeker omdat we maar vier seconden achter de winnaar zaten.”

“Hij haalt de snelheid makkelijker uit deze motor”

Marquez’ teamgenoot Pol Espargaro ging een aanzienlijk deel van de race in Qatar aan de leiding. Hij werd ingehaald door racewinnaar Enea Bastianini en KTM-coureur Brad Binder, maar sleepte wel zijn tweede Honda-podium uit het vuur. Marquez prijst zijn teamgenoot en noemt Pol Espargaro een goede referentie: “Hij reed dit hele weekend een beetje beter dan ik”, vindt Marquez. “Hij haalt de snelheid iets makkelijker uit deze motor. Hij kan beter remmen en gebruikt de achterrem veel meer dan ik. Dat kan ik niet, dan verlies ik de controle over de achterkant. Aan de andere kant hebben we gezien dat Pol in Maleisië en Indonesië heel sterk was. Het is goed om deze referentie te hebben. Dit is pas de eerste race, we moeten ontdekken wat hij dit seizoen beter deed en dan kunnen wij dat ook.”