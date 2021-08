MotoGP-legende Rossi maakte donderdag bekend dat hij aan het eind van zijn 26ste seizoen de helm aan de wilgen hangt. In 2015 verslechterde de band tussen Rossi en Marquez zienderogen toen de twee verwikkeld waren in een bittere strijd om de wereldtitel. De twee kunnen sindsdien niet meer met elkaar door een deur, maar toch bestaat er wel degelijk wederzijds respect. Donderdag reageerden verschillende rijders op het vertrek van ‘de Michael Jordan van de MotoGP’, vrijdag liet ook Marquez zich uit over het aanstaande afscheid van Rossi.

“Mijn gok gisteren was een andere”, begon Marquez over de ingelaste persconferentie waarin Rossi zijn nieuws deelde. “Ik dacht dat hij nog een jaar bij zijn eigen team zou rijden. Maar het was wel duidelijk dat er iets groots zou gebeuren toen er een speciale persconferentie ingelast werd. Wat mij betreft is het een verlies voor de MotoGP, we verliezen een belangrijk deel van de MotoGP. Misschien wel de grootste, Valentino heeft altijd veel mensen naar het circuit gelokt en hij heeft heel veel goede dingen gedaan op en naast het circuit. Iedereen weet dat onze persoonlijke band niet heel goed is, maar dat is iets tussen ons. Ik heb geen problemen en ik kan erkennen dat we met hem een grootheid verliezen in de MotoGP. Gelukkig blijft hij nog altijd betrokken in deze wereld, maar als we zijn carrière van meer dan 25 jaar evalueren, moeten we stellen dat hij een speciale, unieke legende is. Ik feliciteer hem met zijn carrière en wens hem het allerbeste voor de toekomst.”

Met het vertrek van Rossi is Marquez de grootste naam in de MotoGP, maar de Spanjaard zegt daar ‘geen verantwoordelijkheid’ voor te voelen. Hoewel er verschillende pogingen zijn gedaan om voor verzoening te zorgen tussen Rossi en Marquez, gaf de Italiaan eerder dit jaar in een interview aan dat hij de Repsol Honda-coureur niet kon vergeven voor de gebeurtenissen in het verleden.