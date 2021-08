MotoGP-collega's loven afzwaaiende Rossi: "De Jordan van onze sport"

Voorafgaand aan de Grand Prix van Stiermarken kondigde Rossi zijn MotoGP-afscheid aan. Precies zoals aan het begin van dit jaar al gemeld, heeft hij de knoop tijdens de zomerstop doorgehakt. De negenvoudig wereldkampioen had in 2022 nog wel op een Ducati van zijn eigen VR46-team kunnen stappen, maar hij heeft anders besloten. Alhoewel dat beeld naar eigen zeggen best aantrekkelijk was, heeft zijn hoofd het gewonnen van het hart. Rossi zet er een punt achter en kan na het uitspreken van die woorden rekenen op veel lof in de paddock.

"Eén journalist vroeg aan Rossi of hij voelt dat hij dezelfde betekenis voor ons sport heeft als dat Michael Jordan dat had voor het basketbal. Ik kan absoluut zeggen dat hij de Jordan van de motorsport is", spreekt regerend wereldkampioen Joan Mir lovend. "Het zal voor iedereen in deze sport zeer moeilijk worden om Valentino Rossi ooit te evenaren. Ik wens hem in ieder geval het allerbeste en hoop hem de komende seizoen nog vaak in de paddock te zien." Doordat de Italiaan een eigen team op het hoogste niveau heeft, lijkt dat laatste wel goed te komen.

Ook de huidige leider in het wereldkampioenschap is bijzonder complimenteus. Fabio Quartararo nam het zitje van Rossi bij het fabrieksteam van Yamaha over, maar beseft terdege dat de schoenen om te vullen immens zijn. "Valentino is eigenlijk de coureur waardoor ik de MotoGP graag wilde halen. Ik heb als kind uren en uren staan wachten op de circuits om een handtekening van hem te krijgen. Vandaag de dag is hij nog steeds mijn grote idool. Hij is en blijft een absolute legende."

"Liet de naam van Valentino vallen en mensen wisten wat ik deed"

Rossi krijgt de komende weekenden Cal Crutchlow naast zich als teamgenoot, bij diens terugkeer in de MotoGP. "Het is voor mij een prachtig verhaal om terug te keren, maar om dat als teamgenoot van Rossi te kunnen doen, maakt het nog mooier. Ik heb als kind al veel naar Rossi gekeken. Toen ik naar Yamaha kwam, heb ik veel met hem kunnen delen. Ik heb er echt van genoten om met hem te racen en dat hielp ook nog op een andere manier", lacht de Brit. "Als ik ergens in de wereld zei dat ik MotoGP-coureur was en als mensen dat niet begrepen, dan hoefde ik alleen maar de naam van Valentino te laten vallen. Dan wist iedereen waar je mee bezig was. Iedereen houdt van hem en zijn mentaliteit is een voorbeeld voor velen."

Ook Maverick Viñales, Rossi's teamgenoot van de voorbije jaren, steekt de loftrompet. "Rossi is van jongs af aan al het ultieme referentiepunt voor mij geweest. Mijn passie voor motoren en voor de motorsport is eigenlijk begonnen toen ik zijn overwinning op TV zag. Als teamgenoot heb ik veel van hem kunnen leren. Het was geweldig om hetzelfde team en dus ook dezelfde vluchten met hem te delen, vooral als we naar verre oorden als Maleisië en Thailand gingen. Naast de baan is hij een fijn persoon, maar hij is bovenal de beste coureur aller tijden. Het is jammer dat hij gaat stoppen, maar hij heeft veel gewonnen, we moeten hem allemaal zeer dankbaar zijn."