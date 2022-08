Op de Red Bull Ring was Fabio Quartararo vrijwel de enige coureur die zich van begin tot eind kon meten met de Ducati’s. Het circuit in de Oostenrijkse heuvels is zo’n beetje gemaakt voor de Desmosedici. De regerend wereldkampioen was de enige non-Ducati op de eerste twee startrijen van de race, hij was ook de enige coureur van een ander merk die in de race de top-vijf haalde. Quartararo profiteerde weliswaar van de problemen bij Enea Bastianini en een fout van Jorge Martin, maar hield zijn banden in goede conditie om aan het eind van de race Jack Miller nog te pakken met een fabelachtige inhaalactie. Uiteindelijk bleef de Yamaha-kopman op vijf tienden van winnaar Francesco Bagnaia steken.

“Fabio’s race was ongelofelijk”, zegt Yamaha-teambaas Massimo Meregalli. “Hij verdient dit, hij staat qua niveau een stap boven alle andere rijders in dit kampioenschap. Hij heeft ons pakket helemaal uitgespeeld en maakt inhaalacties waar anderen niet eens aan durven te denken. Hij kan de sterke punten van onze motor gebruiken. Hij is snel, constant en intelligent. Het is jammer dat de race zo kort duurde, naar onze mening was hij de snelste man op de baan. Maar het staat buiten kijf dat het als een overwinning voelt nu we dit circuit verlaten met een grotere voorsprong in het kampioenschap.”

Terwijl Quartararo slechts vijf WK-punten verloor op Bagnaia, won hij tien ten opzichte van de nummer twee uit het klassement Aleix Espargaro. Op zaterdag erkende de Aprilia-man al hoe goed Quartararo momenteel presteert: “Hij doet het heel goed”, aldus Espargaro, die zesde werd in Oostenrijk. “Yamaha zit op dit moment niet op het niveau van Ducati, maar hij staat er verdomd dichtbij. Hij is op dit moment de beste rijder van het veld. Ik weet zeker dat hij met een groot verschil zou winnen als hij een sterkere motor zou hebben.”

Dit vond Fabio Quartararo zelf van de Oostenrijkse GP: Quartararo overtreft verwachtingen: "Gevochten als een leeuw"