KTM en Petrucci voeren ‘erg positief' eerste gesprek

Petrucci vertrekt aan het eind van dit jaar bij het fabrieksteam van Ducati. De Italiaanse fabrieksformatie opteerde voor Jack Miller, die de overstap vanuit satellietteam Pramac maakt. Ondanks de stroef verlopen onderhandelingen lijkt het er inmiddels ook op dat Andrea Dovizioso bij het fabrieksteam blijft. Motorsport.com kon twee weken geleden melden dat Pol Espargaro na dit seizoen vertrekt bij KTM, de Spanjaard heeft een mondeling akkoord met Repsol Honda. Vanzelfsprekend toonde Petrucci interesse in het zitje bij KTM, maar ook bij Aprilia. Aanvankelijk leek dat laatste team de meest waarschijnlijke optie voor Petrucci, maar woensdag zat de coureur samen met manager Vergani aan tafel met kopstukken van KTM.

“We hebben een mooie trip naar Oostenrijk gemaakt”, zei de manager. “Het was een erg positief gesprek. We zijn rond het middaguur begonnen en het was 19.00u toen we vertrokken. We hebben veel besproken in die zeven uur. We hebben de race-afdeling in Munderfing bezocht en we waren geschokt door de omvang van het bedrijf. KTM is een waanzinnig bedrijf, ze verkopen 300.000 motoren. Ze waarderen Danilo als rijder, ze overwegen hem als fabrieksrijder, een teamlid dat races kan winnen.”

Geen urgentie

Vanuit het kamp van Petrucci is er geen enkele haast om snel tot een deal te komen met KTM. “[Pit] Beirer en [Mike] Leitner moeten nu rapporteren aan [CEO Stefan] Pierer. Die was er niet bij, maar het lijkt erop dat we er goed voor staan”, voegde hij toe. “Er is geen urgentie om het rond te maken, van beide kanten niet. Zij moeten een antwoord vinden op de Espargaro-kwestie, dat ligt niet bij ons. Ze wilden ons leren kennen en ik denk dat we op een goede manier begonnen zijn.”

De opties van KTM zijn beperkt. Voormalig Honda-rijder Dani Pedrosa is uitgesloten voor een eventuele terugkeer, het Oostenrijkse merk zag recent ook hoe talent Jorge Martin vertrok naar Pramac Ducati. Motorsport.com kon vorige maand melden dat de jonge Spanjaard een overeenkomst heeft met Ducati.

Met medewerking van Matteo Nugnes