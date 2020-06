KTM sluit Pedrosa uit als opvolger van Espargaro

Motorsport.com onthulde eerder deze maand dat Espargaro na afloop van dit seizoen vertrekt bij KTM en bij het fabrieksteam van Honda teamgenoot van Marc Marquez wordt. De beide partijen hebben inmiddels een mondeling akkoord bereikt. Kort daarvoor werd al bekend dat Moto2-talent Jorge Martin ook uit de gelederen van KTM zou vertrekken, hij debuteert volgend seizoen bij Pramac Ducati in de MotoGP. De beste rijders op de grid zijn inmiddels van de markt, en KTM gaat het om die reden moeilijk krijgen om een sterke line-up rond te krijgen.

Pedrosa, die aan het eind van 2018 met pensioen ging en als testrijder aan de slag ging bij KTM, is meermaals genoemd als opvolger van Espargaro. Maar in gesprek met Speedweek heeft Leitner uitgesloten dat Pedrosa terugkeert op het hoogste niveau. “We bekijken de verschillende scenario’s”, zei Leitner. “We praten op dit moment met verschillende rijders.” Gevraagd of Pedrosa tot de mogelijkheden behoorde, vervolgde hij: “Dat moet je aan Dani vragen. Hij is met pensioen gegaan, dat moeten we accepteren. Daarom zoeken we naar actieve rijders.”

Andrea Dovizioso is in verband gebracht met een overstap naar KTM, maar nu lijkt het erop dat hij toch bij Ducati gaat blijven. Zijn teamgenoot Danilo Petrucci, die bij Ducati vervangen wordt door Jack Miller, heeft interesse getoond in een zitje bij KTM of Aprilia. Het lijkt erop dat Aprilia de beoogde bestemming is voor Petrucci, hoewel dat merk nog afwacht wat er gaat gebeuren met de schorsing van Andrea Iannone. Van de toprijders is alleen drievoudig MotoGP-racewinnaar Cal Crutchlow een optie voor KTM, Alex Marquez is de aangewezen rijder om zijn plek over te nemen binnen LCR. De tweede plek binnen het satellietteam van Honda is specifiek ingericht voor een Japanse rijder, de plek van Takaaki Nakagami lijkt om die reden aardig zeker.

Leitner zei over het aanstaande vertrek van Espargaro: “We moeten erkennen dat we de afgelopen drie jaar goed werk hebben geleverd. Onze motor is niet alleen competitief geworden, ons project heeft Pol als rijder ook laten groeien. We moeten nu accepteren dat we in de situatie zitten waarin het fabrieksteam van Honda hem graag wil hebben. Ik had natuurlijk liever anders gezien, maar het is wat het is. Voor Pol is een vertrek naar Honda een geweldige kans.”

Met medewerking van German Garcia Casanova