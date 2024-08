Kritische Quartararo ziet Yamaha "slechter en slechter" worden

In Spielberg bleef Yamaha voor het eerst dit seizoen - en als enige fabrikant - puntloos. Álex Rins was op zondag de beste rijder van het merk met de zestiende plaats, teamgenoot Fabio Quartararo na een long lap-straf niet verder kwam dan de achttiende plek. Yamaha verricht dit jaar veel ontwikkelingswerk in een poging de M1 weer competitief te maken, maar in Oostenrijk was daar weinig van te merken. "Het was duidelijk een van de slechtste weekenden van het seizoen. We proberen ons te verbeteren, maar het wordt helaas slechter en slechter", concludeert Quartararo dan ook na afloop van de race.

De Fransman begon nog goed aan de race en won enkele posities, maar in de loop van de race viel hij steeds verder terug. De long lap-straf wegens het te vaak overschrijden van de track limits maakte hem vervolgens kansloos voor een puntenfinish. "Het lukt niet om de manier te vinden waarop we ons kunnen verbeteren. Ik heb in de eerste ronden echt hard gepusht, net zoals de anderen doen. Helaas proberen we te hard en we kunnen zien dat het resultaat rampzalig is", vervolgt Quartararo. "Het wordt steeds slechter, helaas kunnen we geen stap zetten. We moeten dus hard blijven werken en proberen met betere dingen te komen in de toekomst."

Rins trots op zichzelf

Rins beleefde intussen een lastig weekend bij zijn terugkeer in raceverband. Hij miste de TT van Assen door een in Duitsland opgelopen blessure, die hem er na de vrijdag in Silverstone toe dwong om de rest van het weekend weer uit te zitten. Op de Red Bull Ring kwam de Spanjaard wel weer in actie, maar met de 21ste plek in de kwalificatie kon hij niet imponeren. Op zondag verging het Rins wat beter, ondanks dat hij buiten de punten eindigde. "Het was een heel, heel zware race. Het was moeilijk om de race uit te rijden. Allereerst door de warme omstandigheden, daarnaast ook omdat ik het lastig had met de motor", legt Rins uit.

Een van de belangrijkste problemen waar hij in Oostenrijk mee kampte, was het rijgedrag van de M1 in de remzones. De achterkant van de motorfiets kwam - zeker bij Rins - te veel omhoog in de vele remzones die de Red Bull Ring heeft. "Als de achterkant omhoog komt, moeten we het oplossen met de voorrem en daardoor blokkeert die soms", gaat de rijder uit Barcelona verder, om daarna aan te geven dat hij toch trots op zichzelf was. "Ik heb laten zien dat ik moeilijke momenten kan overwinnen door te consistent te zijn en te werken. Ik kijk dus uit naar de privétest in Misano, ik ben klaar om aan de slag te gaan."

Belangrijke test op het programma

Bij die privétest op Misano World Circuit Marco Simoncelli komen Rins en Quartararo allebei in actie, evenals Andrea Dovizioso. De Italiaan vervangt deze week testrijder Cal Crutchlow, die nog niet voldoende is hersteld van een operatie aan zijn hand. Het belooft een belangrijke test te worden voor Yamaha, ook met het oog op de Grand Prix van Aragón. Dat stelt teammanager Massimo Meregalli. "We gaan verschillende componenten evalueren en als de resultaten goed zijn, willen we de onderdelen meteen meenemen naar Aragón."