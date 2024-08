IJzersterke Bagnaia boekt dominante 25ste MotoGP-zege in Oostenrijk

De MotoGP begon zondag met twee kampioenschapsleiders aan de Grand Prix van Oostenrijk. Door zijn sprintzege op de Red Bull Ring kwam Francesco Bagnaia op gelijke hoogte met Jorge Martín, die ondanks een long lap tweede werd. Het tweetal mocht zich voor de hoofdrace in omgekeerde volgorde melden op de eerste startrij, met Martín dus op pole en Bagnaia op P2. Met de dreiging van regen laat in de race meldde Marc Márquez zich ook op de eerste rij voor de race over 28 ronden, waarin alle 24 rijders van start gingen op de medium voorband én medium achterband.

Martín en Bagnaia kwamen allebei goed van hun plek en doken onbedreigd als eerste en tweede de eerste bocht in. Márquez kende echter problemen met zijn holeshotapparaat, kwam daardoor niet goed weg en had vervolgens een touché met Franco Morbidelli, waardoor beide rijders terugvielen naar respectievelijk P13 en P17. Enea Bastianini profiteerde door de derde plek te pakken, voor KTM-rijders Jack Miller en de vanaf de twaalfde plek gestarte Brad Binder. Zij werden meteen op een gaatje gezet door de drie Ducati's aan het front, die onderling wel wilden vechten. In de tweede ronde zette Bagnaia namelijk met succes de aanval in op Martín in bocht 1, waarmee hij de leiding overnam.

Márquez zet inhaalrace in

Terwijl Martín later in de ronde een counter plaatste en meteen weer werd ingehaald door Bagnaia, begon Márquez aan zijn opmars door het veld door Fabio Quartararo en Pedro Acosta te verschalken en naar P11 te komen. In de vierde ronde volgde in bocht 2 een succesvolle inhaalactie op KTM-wildcard Pol Espargaró, een actie die hij twee ronden later dunnetjes over deed in gevecht met broertje Álex Márquez. Daarmee kwam de Gresini-rijder aan de staart van het gevecht om de vierde plek, dat werd aangevoerd door Miller. De Australiër kon het tempo van de top-drie niet volgen en reed na zeven ronden al op ruim vijf seconden achterstand. Binder voerde de druk dan ook op en in de zevende ronde ging hij met succes langs zijn teamgenoot.

Márquez kreeg intussen een plekje cadeau van Maverick Viñales, die wijd ging bij een inhaalpoging op Aleix Espargaró. De eind dit jaar afzwaaiende Aprilia-rijder werd in de achtste ronde ook opzij gezet door Márquez, die daarna de jacht opende op de door Marco Bezzecchi gepasseerde Miller. De Australiër wist enkele aanvallen af te slaan, maar in de elfde ronde bezweek hij onder de druk door in bocht 2 onderuit te gaan. Márquez belandde zo op de zesde stek, vlak achter Bezzecchi en Binder op de posities vijf en vier.

Niemand kan Bagnaia volgen

Vooraan sloegen Bagnaia en Martín met een verschroeiend tempo ook een gaatje met Bastianini, die iedere ronde enkele tienden verloor op het leidende tweetal. De razendsnelle rondetijden bleken echter ook iets te hoog gegrepen voor Martín, die Bagnaia langzaam maar zeker weg zag rijden. In de dertiende ronde werd het verschil voor het eerst iets groter dan een seconde, om daarna steeds iets groter te blijven worden. Zo'n dertien seconden achter de leider zette Márquez zijn opmars voort door in de zeventiende ronde af te rekenen met Bezzecchi, om een ronde later Binder te verrassen in bocht 6. De Aprilia-rijders streden op dat moment om de zevende positie, een rondenlang gevecht dat in het voordeel van Viñales werd beslecht.

In de slotfase van de race werden de donkere wolken rond de Red Bull Ring steeds groter, maar tot genoegen van Bagnaia viel er tijdens de race geen neerslag uit. De Ducati-rijder hield in de laatste ronden zijn hoofd koel om na de sprintrace ook de Grand Prix van Oostenrijk te winnen en de leiding in het WK alleen in handen te nemen. Op een kleine twee tellen eindigde Martín op de tweede plek, terwijl Bastianini bijna zes seconden daarachter het podium completeerde. Marc Márquez eindigde in niemandsland op de vierde plek, voor Binder en Bezzecchi. Viñales was op P7 de beste Aprilia-rijder, voor Morbidelli, Aleix Espargaró en Álex Márquez. Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Acosta, Takaaki Nakagami en Augusto Fernández scoorden de resterende punten in Oostenrijk.

Komend weekend krijgen de MotoGP-rijders een weekend rust, alvorens in Aragón een double-header wordt afgetrapt.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk