Zo verklaart Marc Márquez dramatische start van MotoGP-race Oostenrijk

Uiteindelijk kwam Marc Márquez als vierde over de finish op de Red Bull Ring, maar dat resultaat kwam moeizaam tot stand. Vanaf de eerste rij verloor hij direct veel terrein bij de start, om nog meer plekken te verliezen door een aanvaring met Franco Morbidelli. De Gresini-rijder kende op de grid al een onrustige aanloop met een bandenprobleem, waarna de start zelf dus ook dramatisch verliep. Daar had Márquez na afloop van de GP van Oostenrijk wel een verklaring voor.

"We hadden pech vandaag, want dertig minuten voor de start ging het ventiel kapot toen de monteurs de bandenspanning wilden meten", vertelde Márquez over de lastige aanloop naar de race. "Ze renden daarna naar Michelin om de band op een andere velg te leggen. Dat was goed en ze leverden heel goed werk, maar tijdens de procedure daalde de bandentemperatuur. Dat heeft alles in gang gezet. Tijdens de formatieronde was ik vooral gefocust op temperatuur in de voorband krijgen. Op het laatste rechte stuk remde ik en schakelde ik het rijhoogteapparaat aan de voorkant in, maar daarna remde ik nogmaals en werd dat weer uitgeschakeld. Vervolgens had ik niet genoeg snelheid meer. Zonder rijhoogteapparaat voor was het moeilijk om goed te starten."

Dat bleek, want Márquez viel meteen enkele plekken terug. "Richting de eerste bocht was ik heel rustig. Ik wilde vroeg remmen en niet overdrijven, maar toen kreeg ik een flinke tik aan de linkerkant. Daardoor ging ik wijd", vervolgde de zesvoudig MotoGP-kampioen, die door dat voorval met Morbidelli vanaf de dertiende positie aan een inhaalrace moest beginnen. Dat deed Márquez overigens met verve, want met enkele mooie inhaalacties knokte hij zich nog terug naar de vierde plek aan de finish. In de slotfase van de race reed hij in vrije lucht zelfs rondetijden die sneller waren dan die van winnaar Francesco Bagnaia en nummer twee Jorge Martín.

"Een van de beste weekenden van het jaar"

Ondanks het missen van het podium concludeerde Márquez dan ook dat de echte snelheid er wel is. "In Catalonië werd ik twee keer tweede, maar dat voelde toen als een van onze slechtste weekenden. Dit weekend voelde juist als een van de beste weekenden qua gevoel op de motor en de snelheid in de trainingen, warm-up en kwalificatie", aldus de 31-jarige rijder uit Cervera, die nog altijd wacht op zijn eerste zege op een Ducati. "Maar ik viel uit in de sprintrace en scoorde nul punten, terwijl ik vandaag een vierde plaats pakte. Van de echte snelheid heb ik dit weekend enorm genoten, want die is er."