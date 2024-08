Cal Crutchlow is eerder dit jaar geblesseerd geraakt aan zijn hand en heeft ook een operatie ondergaan om zijn herstel te bespoedigen. Dat is niet helemaal gelukt, want er zijn complicaties opgetreden. De Britse testrijder van Yamaha kan door zijn blessure niet op de YZR-M1 klimmen tijdens de tweedaagse privétest van de Japanse fabrikant in Misano, die dinsdag en woensdag plaatsvindt en waar ook Honda en KTM bij aanwezig zijn. Om toch met drie motorfietsen te kunnen testen, heeft Yamaha oude bekende Andrea Dovizioso ingeschakeld om de taken van Crutchlow voorlopig waar te nemen.

"Laat me beginnen door te zeggen dat we Cal allemaal een spoedig herstel toewensen. We hopen hem snel weer op de baan te zien met ons testteam", zegt teammanager Massimo Meregalli over de absentie van Crutchlow. "We kunnen het ons echter niet veroorloven om stil te zitten. Daarom zijn we verheugd dat we kunnen bevestigen dat Andrea heeft ingestemd om in te vallen voor Cal en bij de privétest in Misano de rol van testrijder van Yamaha op zich te nemen."

Dovizioso en Yamaha zijn geen onbekenden van elkaar. In 2012 racete de Italiaan al een jaar voor satellietteam Tech3 in de MotoGP, waarna hij eind 2021 vijf races reed voor satellietteam Petronas SRT. Een jaar later sloot hij zijn MotoGP-loopbaan in Misano af op een Yamaha van RNF Racing. Recent heeft Dovizioso al even op de M1 gezeten tijdens een testdag op Mugello, deze week mag hij dus twee volledige testdagen voor zijn rekening nemen. "Het spijt me voor Cal dat hij nog niet fit is. Ik hoop dat hij snel herstelt", vertelt de 38-jarige rijder uit Forli. "Verder ben ik blij dat ik de kans krijg om weer op een MotoGP-fiets te stappen en ik wil Yamaha bedanken voor deze kans. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de motorfiets."

Meregalli is intussen blij dat 24-voudig Grand Prix-winnaar Dovizioso, die vijftien MotoGP-races won, wil invallen voor Crutchlow. "Andrea en Yamaha hebben jarenlang een nauwe band gehad. Dovi is een handige en nauwkeurige rijder die ook een uitstekend begrip heeft van de technische kant van de MotoGP", stelt hij. "Naast zijn ervaring in de MotoGP is hij ook bekend met Yamaha's MotoGP-project, dus we kijken er enorm naar uit om onze samenwerking met hem voort te zetten. We denken dat hij ons gaat helpen om waardevolle data te verzamelen, maar ook dat hij goede feedback gaat geven."