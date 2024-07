Martín krijgt drie plaatsen gridstraf voor MotoGP TT van Assen

Zaterdag stelde Jorge Martín de tweede plaats veilig in de kwalificatie voor de TT van Assen, maar dat ging niet helemaal zoals gepland. Tijdens het tweede segment van de kwalificatie ging de kampioenschapsleider op een gegeven moment van het gas na de eerste bocht om diverse rijders voorbij te laten. Tussen bochten twee en drie reed hij daarbij echter Raúl Fernández in de weg. Na onderzoek zagen de stewards dat als onverantwoord rijgedrag, wat tot een gridstraf van drie plaatsen leidde voor de zondagse race in Drenthe.

"Tijdens de tweede kwalificatie van de MotoGP TT van Assen hebben we geconstateerd dat je langzaam op de ideale lijn reed, waarmee je rijder #25 hinderde", leest de verklaring van de stewards. "Dat gaat in tegen de specifieke instructies aan de MotoGP-teams en -rijders, waarmee de sessie verstoord wordt. Dat wordt gezien als onverantwoord rijgedrag. Het is dan ook een overtreding van artikel 1.21.2 van de FIM Grand Prix World Championship Regulations. Om deze redenen heeft het stewardspanel besloten om een gridstraf van drie plaatsen op te leggen voor de MotoGP TT van Assen."

Door de gridstraf raakt Martín zijn tweede startplaats voor de Grand Prix in Assen dus kwijt. De Pramac-rijder moet de race nu dus aanvangen vanaf de vijfde plaats, wat het nog uitdagender maakt om Francesco Bagnaia te verslaan. De Ducati-rijder is het hele weekend al een klasse apart en heeft de zaterdagse sprintrace ook gewonnen, ruim twee tellen voor Martín. De kampioenschapsleider heeft dus moeten toezien dat zijn voorsprong op de regerend wereldkampioen is geslonken tot vijftien punten. Bagnaia vertrekt zondag ook nog eens vanaf pole-position.