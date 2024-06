"Het is zeker een beetje vreemd als ik met Gigi en de Ducati-engineers praat, want ze vragen me veel dingen over wat er gebeurt op de baan", zei Jorge Martín na afloop van de vrijdagse MotoGP-trainingen in Assen. Het waren de eerste sessies die hij afwerkte in de wetenschap dat hij Pramac en Ducati eind 2025 verlaat om een avontuur bij het fabrieksteam van Aprilia aan te gaan. Zowel de rijder zelf als zijn manager Albert Valera gaf al aan dat het aangekondigde vertrek geen gevolgen heeft voor de behandeling die hij krijgt vanuit Ducati, maar zelf merkte Martín dus wel dat het iets anders voelde.

"Het is moeilijk om eerlijk te zijn, maar ik denk dat ze me willen helpen, dus ik probeer eerlijk tegen ze te zijn, uit te leggen wat er gebeurt en te helpen om beter te worden. Ik hoop dat ze mij informatie teruggeven als ik ze informatie geef. Dat is de sleutel. Ik ga proberen hulp van ze te krijgen, maar het is een beetje vreemd om met ze te praten als ze naar de pitbox komen", vervolgde Martín, die naar eigen zeggen tot rust is gekomen na de bekendmaking van zijn overstap. Zo is de drang om zich te bewijzen richting Ducati helemaal verdwenen.

"Ik ben nu meer ontspannen, zo voel ik mij in de box. Ik was vooral geobsedeerd om Ducati te laten zien dat ik de juiste persoon was. Nu voelt het alsof ik dat niet meer hoef te demonstreren", legde de huidige WK-leider uit. "Ik race alleen voor mezelf om te proberen iedere dag een betere rijder te worden. Dat is mijn hoofddoel. Ik hoef niet meer te racen om Ducati iets te bewijzen, maar alleen om aan mezelf te bewijzen dat ik in mezelf kan geloven en dat ik mijn gestelde doelen kan bereiken."

Geen drang om ongelijk Ducati te bewijzen