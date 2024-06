Bagnaia heer en meester in MotoGP-sprintrace Assen, Márquez crasht weer

Er staat dit weekend vooralsnog geen maat op Francesco Bagnaia. De regerend wereldkampioen, die de afgelopen twee edities van de TT van Assen won, was in iedere trainingssessie de snelste en stelde in de kwalificatie ook pole-position veilig voor zowel de sprintrace als de Grand Prix. Kampioenschapsleider Jorge Martín en Maverick Viñales veroverden ook een plekje op de eerste startrij, terwijl Marc Márquez na een crash niet verder kwam dan de zevende startpositie. Vanaf die plek kreeg hij dertien ronden de tijd om zich naar voren te werken. De omstandigheden waren uitstekend te noemen met veel ruimte voor de zon en een temperatuur van 24 graden Celsius.

Bij het doven van de rode lichten kwamen alle rijders goed van hun plek en wist Bagnaia de leiding te behouden, voor Martín en de naar P3 geklommen Álex Márquez, die zich langs Viñales had geknokt. Marc Márquez schoof intussen op naar de vijfde positie, maar de zesvoudig MotoGP-kampioen kon daar niet lang van genieten. In de tweede ronde beleefde hij een momentje in bocht twee, dat hij niet kon controleren. Door de crash werd hij de eerste uitvaller van de sprintrace in Assen. Later in dezelfde ronde wist Viñales zijn Aprilia weer voorbij de jongere Márquez te loodsen om zo de derde positie te heroveren. Zo was de volgorde vooraan na twee ronden weer hetzelfde als bij de start.

In de eerste ronden van de race wist Martín heel aardig druk te zetten op Bagnaia, maar vervolgens sloeg de Ducati-rijder betrekkelijk eenvoudig een gaatje van zo'n zeven tienden. Viñales volgde op een vergelijkbare achterstand, terwijl Márquez het tempo niet kon volgen en steeds meer onder druk van Brad Binder kwam te staan. Aan het einde van de vierde ronde kwam intussen de race van Luca Marini ten einde, nadat zijn Honda een rookgordijn optrok bij het opkomen van start-finish. Een halve ronde later werd Lorenzo Savadori de derde uitvaller, doordat hij in de derde sector onderuit ging met zijn Aprilia.

Dat weerhield Bagnaia er niet van om het tempo halverwege de race verder op te voeren. De Italiaan reed in de zevende ronde een 1.31.588 als snelste ronde en wist daarmee zijn voorsprong op Martín te vergroten tot een ruime seconde. Op de tweede Ducati van het fabrieksteam vond Enea Bastianini intussen de aansluiting bij Márquez en Binder. Hij sloeg vervolgens in de achtste ronde in bocht vijf toe door binnendoor te steken bij de KTM-rijder om zo de vijfde plek over te nemen. Nog in dezelfde ronde flikte hij dat in de Geert Timmer-bocht ook bij Márquez, wat hem de vierde positie opleverde. Álex Rins was intussen in bocht vijf onderuit gegaan, maar hij kon zijn weg - op grote achterstand - vervolgen.

Mooie strijd achter de leiders

Terwijl Bagnaia de situatie vooraan consolideerde, werd er wel gevochten om de vijfde plaats in de race. Márquez bleef onder druk staan van Binder, terwijl ook Fabio di Giannantonio en Aleix Espargaro de aansluiting vonden. De Gresini-rijder bezweek uiteindelijk onder de druk, want met nog twee ronden voor de boeg kreeg hij een long lap-straf voor het veelvuldig overschrijden van de track limits. Nog voordat hij die straf kon inlossen, beleefde hij een momentje in de laatste chicane. Daardoor kon Di Giannantonio de vijfde plek overnemen, terwijl Espargaró van P8 naar P6 klom. De Aprilia-rijder haalde de finish echter niet, want in de laatste ronde crashte hij hard in de Ramshoek.

Het gebeurde allemaal ruim achter Bagnaia, die na dertien ronden als winnaar over de finish kwam op TT Circuit Assen. Martín volgde op ruim twee tellen op de tweede positie, met Viñales daar enkele seconden achter op de derde stek. Bastianini werd in niemandsland vierde, voor Di Giannantonio en Binder. Fabio Quartararo reed een solide sprintrace op weg naar de zevende plek, terwijl Márquez zijn long lap niet inloste en een tijdstraf kreeg die hem terugwierp naar P8. Het laatste sprintpuntje was voor Franco Morbidelli.

Martín blijft door het resultaat WK-leider met 180 punten, maar Bagnaia heeft zijn achterstand opnieuw verkleind. Het verschil is nog maar vijftien punten. Marc Márquez blijft de nummer drie op 44 punten van Martín. Zondag volgt een herkansing tijdens de TT van Assen, die om 14.00 uur begint.

