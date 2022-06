Miller topt drijfnatte eerste training TT van Assen

Het contrast kon bijna niet groter. Een week geleden was het 35 graden en zonnig in Duitsland, vijf dagen later in Assen regende het pijpenstelen aan het begin van de eerste vrije training voor de 91ste TT. Daarmee was het voor het eerst sinds 2017 weer nat tijdens een MotoGP-sessie op Assen. En het was echt nat, zo bleek toen de rijders eenmaal op de baan kwamen voor hun eerste training van 45 minuten. Rijders hadden behoorlijk last van aquaplaning op het rechte stuk. Diverse coureurs werden afgestraft bij het ingaan van de eerste bocht. Joan Mir ging rechtdoor, maar Marco Bezzecchi en Enea Bastianini gingen vlak achter elkaar onderuit in de eerste bocht. Bastianini raakte de controle over zijn Gresini Ducati al kwijt voordat hij überhaupt aangekomen was in de bocht.

Het was dan ook geen totale verrassing dat meerdere rijders het vroeg voor gezien hielden. Johann Zarco was de meest productieve coureur in de eerste helft van de sessie. Hij maakte veertien rondjes compleet voor hij de motor in de pits bracht. Hij stond tweede achter merkgenoot Jack Miller, die in de openingsfase een 1.44.523 als snelste tijd had gereden. In het laatste kwartier begon het iets minder hard te regenen en dat kwam direct terug in de tijden op de baan. Francesco Bagnaia, Maverick Viñales en Pol Espargaro haalden in mum van tijd een seconde van de snelste tijd van Miller af.

Espargaro ging in de laatste anderhalve minuut naar 1.42.891, Miller verbeterde die tijd naar 1.42.589. Dat was uiteindelijk ook de toptijd aan het eind van de eerste training, zo elf seconden boven het ronderecord. Het was een teken dat het nieuwe asfalt van het TT Circuit ook in regenachtige omstandigheden redelijk wat grip te bieden heeft. Joan Mir ging in de slotfase naar de tweede plek op een tiende van Miller, Pol Espargaro bleef derde voor Alex Marquez en Aleix Espargaro. Miguel Oliveira werd zesde voor Alex Rins en Johann Zarco. Jorge Martin en Viñales maakten de top-tien compleet in de eerste training op het TT Circuit.

Francesco Bagnaia werd elfde voor Fabio di Giannantonio en Brad Binder. Marco Bezzecchi herstelde zich aardig na zijn vroege crash. De Italiaan kwam tot de veertiende tijd en was daarmee de laatste binnen een seconde van leider Jack Miller.

Wereldkampioen Fabio Quartararo reed een 1.44.248 in de slotfase. Hij was een ruime seconde langzamer dan Miller en werd nog achter zijn teamgenoot Franco Morbidelli als zeventiende geklasseerd.

Uitslag: Eerste vrije training voor de MotoGP TT van Assen