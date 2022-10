Miller teleurgesteld na uitschakeling in thuisrace en titelstrijd

Jack Miller verscheen zondag uiterst gemotiveerd aan de start. Voor het eerst sinds 2019 werd er weer een Australische Grand Prix verreden en dit was zijn eerste optreden voor eigen publiek als fabrieksrijder van Ducati. Bovendien had de 27-jarige coureur uit Townsville zaterdag een eigen bocht gekregen op het circuit van Phillip Island. Bocht 4 heet vanaf nu Miller Corner. Uitgerekend daar zou het een dag later goed mis gaan.

Miller kwam in de kwalificatie tot de achtste startplaats. Na een prima start nestelde hij zich zondag in de leidende groep met daarin ook Alex Marquez. Maar in de negende ronde wist de LCR Honda-rijder niet goed om te gaan met de Miller Corner. Hij ging in de fout bij het remmen en botste tegen de Desmosedici van Miller. Het slachtoffer had geen idee wat er achter hem met Marquez gebeurde. "Ik zat midden in de bocht, wilde de remmen loslaten en op het gas gaan", blikt Miller terug. "Toen kreeg ik een voorwiel tegen het midden van mijn ruggengraat. Ik kon er niet veel aan doen. Het ene moment keek ik naar de achterkant van Bezzechi's motor, een tel later zag ik sterretjes." De fysieke valt gelukkig mee, volgens de onfortuinlijke Australiër. "Ik voel me goed, alleen een beetje gekneusd."

Miller was aanvankelijk erg boos op Marquez, maar even later klonk er in het rennerskwartier geen beschuldigende toon meer uit de mond van Miller. "Dit is niet de dag die ik voor ogen had, maar het is wat het is," zei hij. Dit is mijn eerste thuisrace na drie jaar, zo wil je die niet eindigen. Ik was eerst erg kwaad, maar waarom zou ik daarmee rond blijven lopen? Uiteindelijk doen we allemaal ons best. Ik begrijp dat hij zich een beetje heeft laten meeslepen om Marini te passeren, maar we hebben allemaal fouten gemaakt. Hij is er net zo kapot van als ik om de race niet uit te rijden."

Miller liep na de crash naar de buitenkant van zijn bocht, waar allemaal familie en vrienden stonden, om zich daar te verontschuldigen. Vervolgens heeft hij ook sorry gezegd richting zijn fans, zo vertelt Miller. "Toen ik weer op adem was, liep ik naar mijn ouders en gaf ze een knuffel. Veel mensen zijn hier naartoe gereisd om mij het hier goed te zien doen. Ik had het gevoel dat ik hen in de steek heb gelaten."

Miller is nu uitgeschakeld in de strijd om de wereldtitel. Met nog twee races te gaan, en vijftig maximaal te winnen punten, staat de Ducati-rijder vijfde met 179 punten. Dat zijn er 54 minder dan teamgenoot en kersvers WK-leider Francesco Bagnaia.

Schuldbewuste Marquez bestraft

Marquez neemt alle schuld op zich. Terecht, vinden de stewards. Ze hebben de Spanjaard na de race bestraft met een long lap penalty voor de volgende race, de Grand Prix van Maleisië. Marquez laat weten dat Miller hem heeft vergeven. "Het spijt me echt voor Jack, ik begrijp dat hij boos was", aldus Marquez. "Hij had alle redenen. Ik maakte een fout. Ik was voorzichtig in die bocht, want ik weet dat het heel makkelijk is om een fout te maken, maar in die ronde begon ik wat aan te vallen omdat iedereen me op dat moment passeerde. Het spijt me voor hem en zijn team. We verloren een goede kans op een goed resultaat, maar zo is het leven. Iedereen kan een fout maken, maar die fout was een beetje te veel."