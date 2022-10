Jack Miller krijgt bocht op Phillip Island naar zich vernoemd

Bocht 4, één van de langzaamste punten op het razendsnelle en vloeiende circuit, draagt vanaf heden de naam van Ducati MotoGP-coureur Jack Miller. De bocht stond tot voor kort bekend als Honda Corner. De bocht heet nu Miller Corner, naar de viervoudig MotoGP-racewinnaar die volgend seizoen de overstap maakt naar het Oostenrijkse KTM. De nieuwe naam werd voorafgaand aan de kwalificatie onthuld in het weekend dat de MotoGP voor het eerst sinds 2019 weer te gast is op Phillip Island.

“Ik herinner me nog dat ik hier in 2009 voor het eerst naar een Grand Prix kwam kijken en op deze plek stond te kijken”, zegt een emotionele Miller. “Sinds die dag ben ik verslaafd aan deze sport. Ik wist vanaf dat moment dat ik dit ook wilde. Om hier terug te zijn en deze eer te hebben, dat is geweldig. Ik kan de reis die we met z’n allen beleefd hebben niet eens beschrijven, we hebben zoveel meegemaakt. Ik heb zoveel te danken aan deze sport, ik ben iedereen die hier een rol in gespeeld heeft enorm dankbaar. Ze kunnen niet bevatten wat dat voor mij betekent.”

Miller zegt dat de nieuwe Miller Corner voor hem vooral speciaal is vanwege de inhaalacties die hij daar gedurende zijn carrière deed. “Ik herinner me de Moto3-race hier nog en het aantal dive boms dat ik in deze bocht deed”, gaat Miller verder. “Het is een prachtig deel van het circuit, hier zijn veel historische momenten gebeurd. Ik vind het een ongelofelijke eer dat deze bocht nu mijn naam draagt.”

Hij is de vierde Grand Prix-coureur die een deel van het iconische Phillip Island naar zich vernoemd krijgt. Het circuit begint met Gardner Straight, vernoemd naar oud-wereldkampioen Wayne Gardner. Bocht 1 staat bekend als Doohan Corner, naar Mick Doohan. De lange doordraaiende bocht 3 staat bekend als Stoner Corner, de bocht waar Casey Stoner in zijn carrière altijd zo sterk voor de dag kwam.

Het komt niet vaak voor dat een actieve Grand Prix-rijder zijn naam op een bocht mag plakken. Marc Marquez is momenteel de enige van de actieve rijders die ook een bocht heeft. Op MotorLand Aragon werd in 2018 de lange tiende bocht omgedoopt tot de Marquez-bocht.