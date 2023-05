Onder een mooi zonnetje maar bij een niet al te hoge temperatuur ging het licht aan het einde van de iconische pitstraat in Le Mans op groen. De Franse fans verwelkomden de rijders met veel enthousiasme. Met name thuisrijders Fabio Quartararo en Johann Zarco konden op luid gejuich rekenen. Beide Fransen hopen de smaak van het teleurstellende weekend in Jerez de la Frontera weg te spoelen met een mooi succes op eigen bodem.

Voor WK-leider Francesco Bagnaia begon de sessie niet al te soepel. De Ducati-rijder ging in zijn eerste run rechtdoor in de laatste bocht. De Italiaan bleef wel op de been, maar meldde zich gauw weer in de pits. Niet veel later ging het mis voor Marc Marquez, die dit weekend zijn rentree maakt na zijn operatie. De Spanjaard ging onderuit in bocht 11. Hij greep even naar zijn pijnlijke hand, maar kon zijn sessie later wel vervolgen.

De eerste echt snelle tijd kwam op naam van Bagnaia, die halfweg de training een 1.32.332 uit zijn Ducati perste. De onderlinge verschillen in de top waren echter nog klein: Jorge Martin, Aleix Espargaro en Jack Miller volgden binnen een ruime tiende. In de laatste vijf minuten ging de gashendel verder open. Quartararo maakte als eerste een goede sprong en noteerde de tweede tijd. Maverick Viñales nam vervolgens het heft in handen met de snelste tijd, maar hij werd direct gecounterd door Quartararo en Marquez op de nieuwe Kalex. Joan Mir noteerde exact dezelfde tijd als zijn teamgenoot en sloot aan als derde.

Daarmee was het nog niet gedaan, want Jack Miller meldde zich aan kop met een indrukwekkende 1.31.449. De Australiër sloeg direct een gat van ruim drie tienden naar Luca Marini op de tweede stek. De Italiaan verbeterde zijn tijd nog, maar moest een tiende toegeven op de snelste man. Brad Binder bevestigde de uitstekende vorm van KTM met de derde tijd. Zarco maakte zijn thuisfans blij met een keurige vierde tijd, voor Alex Marquez. Mir volgde op de zesde positie, voor Aleix Espargaro en Marco Bezzecchi. Viñales, Bagnaia, Quartararo en Marquez, met een handvol minuten nog het leidende kwartet, eindigden op de posities negen tot en met twaalf.

Raul Fernandez reed slechts drie ronden na zijn operatie aan arm pump van vorige week. Hij besloot direct een punt te zetten achter zijn raceweekend.

Uitslag eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Frankrijk: