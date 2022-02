Miller en Espargaro knokken tijdens testdag: “Hij is arrogant”

De MotoGP-rijders maakten vrijdag hun eerste meters op het Mandalika International Street Circuit, ter voorbereiding op de eerste GP van Indonesië sinds 1997. Slechte baanomstandigheden gooiden roet in het eten wat betreft effectieve testmogelijkheden, het was voor rijders vooral zaak om de baan schoon te rijden en simpelweg verkenningsrondjes te rijden. Honda-coureur Pol Espargaro deed dat met de snelste tijd, Aleix Espargaro werd tweede en Jack Miller eindigde als zesde.

Die laatste was behoorlijk boos na afloop van de testdag na een incident met de oudste van de Espargaro-broers in de voorlaatste bocht van het nieuwe circuit. “Hij ging vol in de ankers in de voorlaatste bocht en ik ramde hem bijna”, aldus Miller. “Daarna haalde ik hem bij en probeerde ik te begrijpen waarom hij dat deed, maar hij deed net alsof hij van niets wist. Je weet het, Aleix is Aleix. Hij is arrogant.”

Espargaro sprak zelf niet over het incident, maar ook hij was boos aan het eind van de dag. De omstandigheden waren bijzonder waardoor er zelfs nog een spoedvergadering was om te kijken of de testdag vervolgd moest worden. “Het was niet veilig genoeg om hier te rijden”, vindt Espargaro. “We zijn wel gewend aan circuits waar stof ligt, dat is ook in Qatar zoals we daar de eerste dag rijden. Vandaag was het circuit hier niet te rijden. Het was niet veilig en de beslissing van de teams en Dorna om ons te laten rijden was niet verantwoord, daar ben ik niet blij mee. Ik was heel boos. Natuurlijk werkt het als je 25 motoren het circuit op stuurt, dan wordt de baan elke ronde schoner. Maar het is niet de oplossing, ik ben hier niet om het circuit schoon te rijden.”

Toch wel een nuttige testdag

De omstandigheden op het circuit leverden gemengde gevoelens op bij de coureurs, maar Miller kon zowaar nog wat goede data verzamelen. “In zekere zin wel”, reageert Miller op de vraag van Motorsport.com of er nog wat te halen was voor Ducati. “In dit soort omstandigheden is het lastig werken, maar zeker de motorrem en het karakter daarvan, de daar kun je wel mee spelen. Het geldt ook voor zaken als het remmen en de koppel, allemaal kleine afstellingsdingen die je kunt proberen om de motor stabiel te houden. Wat dat betreft was het een goede dag om in dit soort omstandigheden te rijden. Je weet ook nooit wat je tijdens een seizoen voor je kiezen krijgt. Dan is het prima dat de omstandigheden niet super zijn, de hele dag in de zon rijden en ronderecords rijden heeft ook geen zin. Het is goed om circuits te testen op het moment dat ze minder gebruikt zijn, dan weet je beter wat je tijdens het raceweekend krijgt.”